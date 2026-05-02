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篮球｜季后赛全胜实则满途荆棘 香港金牛「最挣扎」赛季缔造三连霸

篮球天地
更新时间：08:30 2026-05-02 HKT
发布时间：08:30 2026-05-02 HKT

外界看来，香港金牛今年的夺冠之路犹如秋风扫落叶。常规赛23胜3负冠绝联盟，季后赛又以8战全胜之姿一路零封对手，最终以场均净胜21.5分的巨大优势卫冕成功，成为NBL史上首支完成「三连霸」伟业的球队。

但在管理层眼中，这却是建队以来「最挣扎」的一个赛季。常规赛初期「14连胜」的顺风顺水，一度令球队上下滋生浮躁情绪；随后意外的「五战三败」却犹如一盆冷水，将全队打入谷底。连败的阴霾虽然短暂引发了阵中的自我怀疑，但真正让管理层「睡不著觉」的，是贯穿赛季始末的外援阵容重组。这场危机并非单一事件，而是内外线交织的连环考验。

内线方面，主力中锋巴尔文（Ondrej Balvin）在季中遭对手垫脚导致赛季报销，而球队心仪的替代人选竟在最后关头被日本球队截胡。在注册截止日逼近的绝境下，金牛只能冒险签下膝关节有伤病隐患的所罗门（Richard Solomon）。为防所罗门因伤无法出赛，球队当时还同时签下了曾效力CBA吉林队的毕格博作「双保险」。孙欣伟透露，医疗团队为所罗门拼尽全力：「我们其实是给他抽了三次积水，几乎是在抢救。」最终在注册截止日前，所罗门凭借实际表现成功征服了管理层和教练组。正是这种不放弃的极限操作与双管齐下的准备，让所罗门最终顺利留队，撑起了球队的内线屏障。

内线面临「物理」上的伤病打击，后场则陷入了「化学反应」的挣扎。球队上季夺冠功臣、FMVP厄特尔二世（Michael Ertel II），在曾效力NBA洛杉矶湖人队的超级外援美臣钟斯（Mason Jones）加盟后，背负了沉重的「第一后卫」竞争压力。面对勒邦占士（LeBron James）的前队友，这位前FMVP心理压力倍增，场均得分由上季的21.6分断崖式下滑至12.6分。尽管球队为他剪辑高光片段、做足「心理按摩」，但他始终无法找回状态。最终双方只能忍痛「和平分手」，这项决定随即在球迷圈引发争议，令管理层背负上沉重的舆论包袱。

与此同时，作为今季最大引援的美臣钟斯，其融入过程亦非一帆风顺。赛季中期，美臣钟斯在思想上曾出现飘忽，场上表现亦不如人意，管理层甚至一度萌生放弃这位前NBA球员的想法。幸而经过管理层不断的单独沟通与激励，美臣钟斯终于迎来觉醒，蜕变为乐于分享球的无私领袖，他的数据亦由常规赛的场均14.3分、4.1篮板和5.0次助攻，全面提升至季后赛的17.3分、5.5篮板和8.0次助攻。

总经理孙欣伟欣慰地表示：「最终他从那个黑暗世界中走了出来，重新回到那个开朗、愿意跟人开玩笑的美臣钟斯。在季后赛中，他实现了自己的价值，也兑现了对球队的承诺。」正是这一次次化险为夷的极限微操，加上老板钱涛一如既往的大力支持，最终拼凑出了这座来之不易的三连霸奖杯。

记者：杨功煜

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