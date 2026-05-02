篮球｜不计成本扎根本地 孙欣伟：香港金牛愿陪本地篮球慢慢长大

三连冠在任何一个职业体育联盟中，都是一项非凡的荣耀，而香港金牛作为全国男子篮球联赛（NBL）的绝对霸主，今季再度向外界展示了强大的统治力。在4月21日结束的总决赛中，香港金牛在启德体艺馆全场超过5000名热情球迷的见证下，以秋风扫落叶之势，总场数3:0零封强敌上海玄鸟，强势夺得今季NBL的总冠军，成功建立属于香港金牛的「三连霸」王朝。

然而，在球队总经理孙欣伟眼中，这份辉煌的荣耀背后，其实充满著不为人知的汗水与坚持：「我们自己知道经历了甚么，其实蛮难的，每一个冠军背后都有不一样的故事。」比起耀眼的冠军奖杯和满场的欢呼声，这支职业球队的肩上背负著更为长远且沉重的使命——在香港篮球发展的低谷期，他们选择不计成本地扎根于此，立志与香港本地篮球共同成长。

算一笔「情怀帐」：高昂的主场与老板的执著

在香港这座寸金尺土的城市，营运一支高水平的职业篮球队，其背后的成本之高往往超乎外界想像。孙欣伟坦言，相比起内地球队往往能享受当地政府的大力支持，甚至拥有免费的专属场馆，金牛在香港的办赛成本堪称「天价」。「在香港做职业体育，比在内地要花的钱实在多得多。除了基本的人工成本外，我们在启德、荃湾等场馆作赛，每一场比赛都需要花费巨资去重新布置。比赛完结后又要立刻连夜撤场，这其实也是一种巨大的消耗，无论是财力还是人力。」

香港金牛老板钱涛坚定要在香港做一支高水平的职业篮球队。香港金牛图片

尽管面对如此高昂的营运开支，球队投资人钱涛先生依然不为所动，坚守初衷。孙欣伟透露曾经问老板，在香港做职业篮球成本那么高，为什么要坚持？钱涛的态度针钉截铁，孙欣伟亦十分感激老板对香港职业篮球的执著与热爱：「钱涛先生说他是香港人，还是要在香港做职业体育，要将香港篮球带到代表中国最高水平的CBA联赛。」钱涛这份纯粹且坚定的「香港情意结」，正是金牛队宁愿承受高昂成本，也要将主场留在香港，为本地球迷奉献精彩比赛的根本动力。

推动硬件升级：期盼修顿与时俱进

除了承担现有场馆的昂贵费用，金牛亦积极关注并推动香港篮球硬件设施的发展。被誉为「香港篮球圣地」的修顿，承载了无数本地球迷的集体回忆，也是香港篮球文化的象征。但此前修顿场馆因篮框与底线距离等硬件条件不符要求，而无法继续作为香港金牛的主场使用，这成为了球队与球迷的一大遗憾。

不过孙欣伟透露，球队一直与修顿保持著非常好的联系，并协助修顿联络专家，想办法达到标准：「目前修顿方面已经收到了两个改造方案，正进行积极讨论，有可能在下个赛季成为符合FIBA Elite Level（国际篮联精英级别）标准的球场。」

孙欣伟同时提到，随著球队在季后赛越走越远，球迷的热情也日益高涨。为了让更多人能进场支持，球队未来需要像启德体艺馆这样的大场馆，并期盼有朝一日能将那里变成香港金牛真正的「家」。面对香港大型综合体育馆档期紧张、场地资源有限的现状，金牛表达了对未来的期待：「我们非常愿意与香港的体育发展一起慢慢长大，一起变好。」

深耕青训 拒绝拔苗助长

作为一支以香港为基地的球队，针对外界时常关注的「本地球员上阵时间」问题，孙欣伟给出了职业经理人的理性解答。他强调，球队内部从来不会为任何球员贴上标签，并以英超豪门曼联为例，点出职业体育的残酷与现实：「曼联永远不会考虑球员C朗是不是本地人，职业球队只会考虑派能赢得比赛的球员上场。」他进一步解释，阵中的香港球员杨睿骐、杨瑞鸿及吴委峻同属后卫，位置重叠注定无法同时上阵，这也是战术调配上的考量。

谈及这几位球员的表现与发展，孙欣伟给予了高度评价：「这个赛季杨瑞鸿进步明显，在赛场上的大局观更好，进攻也更加犀利。至于吴委峻，他对篮球的执著和热情让我们很感动，虽然目前的技术暂时较为单一，但为了让他将来可以走得更高，我们正在全方位地培养他。毕竟他还年轻，在同龄人中肯定是佼佼者。」此外，对于早前外借归队的杨睿骐，球队亦给予了充分肯定。杨睿骐在回归后短时间内便迅速适应，重新与球队完成磨合，并在总决赛上阵时交出了不错的表现。

孙欣伟对这批香港球员寄予厚望：「他们是我们未来的希望，我也有信心未来把他们培养为香港最好的投手，以及最好的一、二号位球员。」

完成三连冠后，港将杨睿骐剪下篮网的一段，留作冠军纪念。杨功煜摄

香港金牛阵中港将：杨睿骐（左2）、吴委峻（左3）及杨瑞鸿（左4）同属后卫，上阵时间出现重叠。杨功煜摄

孙欣伟强调，在球员实力与经验尚未达标时，如果为了迎合外界声音而硬要「拔苗助长」，让他们在超高强度的比赛中受挫，反而会伤害他们对篮球的热爱与自信心。对此，金牛的根本解法，是亲自下场做香港篮球的「种树人」。球队目前已建立起U12至U18的青训体系，未来计划让小球员参加内地正规的U系列比赛，让他们从小就能接触高水平的竞争环境，开阔眼界。

香港金牛深耕青训，拒绝拔苗助长。香港金牛图片

香港金牛深耕青训，拒绝拔苗助长。香港金牛图片

「香港金牛不是魔术师，不是来了指一下谁就能点石成金。」孙欣伟语重心长地总结道。这支刚刚完成三连霸伟业的球队，正遵循著篮球发展的客观规律，用时间与耐心，陪伴香港篮球实现从量变到质变的飞跃。他们期盼在未来的日子里，能有更多由金牛体系培养出来的优秀香港球员，披上港队战袍，骄傲地站上洲际舞台。

记者：杨功煜

