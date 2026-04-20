NBA季后赛｜云班耶马季后赛首秀即轰35分 率马刺111:98击败拓荒者

NBA季后赛马刺在西岸首轮对上7号种子拓荒者，「黑衣军」相隔多年再征战季后赛亦丝毫没有怯场，阵中当家球星云班耶马(Victor Wembanyama)更在生涯季后赛首秀即轰入35分，除了带队以111:98击败拓荒者外，更超越球队名宿邓肯(Tim Duncan)的季后赛首秀得分记录。

班马季后赛首秀即轰35分

马刺今季相隔6年再度杀入季后赛，首轮对上7号种子的拓荒者，而作为西岸二哥的「黑衣军」开局火力全开，班马半场便攻入21分助马刺以59:49返回更衣室，但易篮后拓荒者凭着史葛亨达臣(Scoot Henderson)加上祖贺里迪(Jrue Holiday)接连得分下打出一波8:0的小高潮，将分差收窄至2分，并逼使马刺主帅米治庄逊(Mitch Johnson)叫出暂停，在调整过后马刺重拾专注，之后再将比数拉开至双位数后，拓荒者便无力再拉近比数，最终马刺以111:98先取一胜。

WEMBY IN TRANSITION IS UNFAIR 👽



Behind the back.

Spin.

SLAM.



He's up to 9 PTS midway through the 1Q in his postseason debut! pic.twitter.com/3XHnoIrxBR — NBA (@NBA) April 20, 2026

而今场云班耶马也在马刺2大名宿邓肯和邓肯罗宾逊(Duncan Robinson)注视下，轰入35分外加5篮板，更超越邓肯的32分，成马刺队史生涯首场季后赛单场最高分的球员，另外史提芬卡素(Stephon Castle)和迪艾朗霍斯(De’Aaron Fox)则齐攻入17分。而拓荒者方面，阿夫迪亚(Deni Avdija)同样迎生涯首次季后赛，他亦攻入30分外加10篮板5助攻。

