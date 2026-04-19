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NBA季后赛｜米曹轰32分创纪录 领骑士首战轻取速龙

篮球天地
更新时间：14:28 2026-04-19 HKT
发布时间：14:28 2026-04-19 HKT

克里夫兰骑士在周六的东岸季后赛首轮揭幕战中，于主场凭借著王牌球星当路云米曹（Donovan Mitchell）攻入全场最高的32分，加上后备奇兵史特路斯（Max Strus）贡献24分，最终以126:113轻松击败到访的多伦多速龙，在系列赛中打响头炮。

连续九场系列赛揭幕战轰30+

米曹今仗再次开启「季后赛模式」，全场火力全开攻入32分。这亦令他创下了一项惊人的NBA纪录，连续九个系列赛的揭幕战得分均达到30分或以上，尽显其超级巨星的本色。

史特路斯伤愈复出成奇兵

除了米曹的稳定发挥，骑士今仗的另一位赢波功臣，是后备上阵的射手史特路斯。这位因左脚骨折而缺席了今季头67场比赛的球员，今仗迎来大爆发，攻入了个人季后赛新高的24分。米曹赛后对史特路斯的表现赞不绝口：「当你看到他整个赛季所付出的努力，就是为了这一刻，对吧？他给我们带来的能量和提升，是我们所需要的。」

速龙缺少主力后卫攻守失据

速龙方面，他们今仗缺少了因右腿筋拉伤而缺阵的正选控球后卫曲奇利（Immanuel Quickley），对球队攻守两端都造成了巨大影响。尽管巴列特（RJ Barrett）攻入24分，史葛迪班斯（Scottie Barnes）亦有21分进账，但仍未能弥补球队整体进攻的不足。
骑士在第二节末段至第三节初段，打出一段27:9的攻击波，一举将比分拉开。史特路斯在这段时间内独取11分，包括命中三记三分球，成为了撕破速龙防线的关键人物。
速龙主帅拉高域（Darko Rajakovic）赛后无奈地表示：「如果我们让对手攻入126分，是很难击败他们的。不幸的是，我们在第三节初段的执行力很差，今晚打得太停滞了。」系列赛第二战将于周一继续在克里夫兰举行。

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