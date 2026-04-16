NBA附加赛｜老将齐发威 居利下半场大爆发 格连致胜抢断 勇士绝地反击踢走快艇（有片）

在一场过定生死的NBA附加赛中，史提芬居利（Stephen Curry）在下半场大爆发狂斩27分，全场贡献35分，加上老将贺福特（Al Horford）在第四节的绝地反击中轰入4记三分球，以及戴文格连（Draymond Green）在末节关键时刻两次致命「偷波」，带领金州勇士周三晚在NBA附加赛以126:121作客击退洛杉矶快艇，终结对手赛季的同时，亦延续了自己今季的命运。

A COMEBACK VICTORY IN A MUST-WIN CLASH!



With just under 10 minutes to play, the Warriors trailed by 13 points. From there, GSW:



▪️ Outscored LAC 41-23

▪️ Shot 14-18 (.778) from the field

▪️ Drained 8 threes pic.twitter.com/wwSTKQ2kDp — NBA (@NBA) April 16, 2026

历尽波折 双方命途多舛

今季勇士和快艇的日子都不好过，勇士先有占美拔拿（Jimmy Butler III）惨遇十字韧带（ACL）重创提早「收咧」；其后穆迪（Moses Moody）亦因膝部重伤缘尽今季，主将居利甚至一度伤出2个月，阵容残缺令他们仅仅以37胜45负位列西区第10。快艇同样经历动荡不安的一季，季初战绩一度跌至6胜21负在西岸包尾，又与「控卫之神」基斯保罗（Chris Paul）不欢而散。虽然快艇其后强势反弹，最终以42胜40负位列西岸第9，但哈登（James Harden）季中离队，再次为球队今季前景蒙上阴影。

落后13分 三老将拒绝认命

牌面实力占优兼有主场之利的快艇，今仗在场面上一直压制勇士。战至第四节剩余9分53秒时，勇士仍落后13分，外界一度以为他们的赛季将止步于此，但这班勇士老将拒绝认命。39岁的贺福特在完场前5分钟临危受命，短短2分钟内连轰3记三分波，助球队追至仅落后2分；战至最后2分12秒，他再轰入三分，成功以117:115反超前。虽然快艇其后顽强扳平，但38岁的居利在完场前50.4秒轰入个人今场第7记三分球打破僵局。

居利（右）在下半场大爆发狂斩27分，全场贡献35分。AFP

居利在下半场大爆发狂斩27分，全场贡献35分。AFP

居利（右）在下半场大爆发狂斩27分，全场贡献35分。路透社

STEPH CURRY GIVES THE WARRIORS THE LEAD!



GSW 120

LAC 117



50.4 TO PLAY IN A MUST-WIN GAME 🍿 pic.twitter.com/HgYTHtLlOp — NBA (@NBA) April 16, 2026

最后关头轮到36岁的戴文格连挺身而出，他先是截断快艇的界外球，妙传队友上篮兼博得「And 1」，将优势扩大至6分；随后他再面对第四节仅起手2次得2分的快艇主将李安纳（Kawhi Leonard），直接当面「偷波」。至此胜利天秤已完全倒向勇士，居利与格连这对老拍档亦紧紧相拥，庆祝这场得来不易的胜仗。

格连（右）关键时刻防守快艇主将李安纳（左），直接当面「偷波」奠定胜局。AFP

格连贡献赛季新高的4次抢断。AP

勇士战胜快艇。路透社

DRAYMOND GREEN WITH A PAIR OF INCREDIBLE STEALS IN THE CLUTCH.



WARRIORS KEEP THEIR SEASON ALIVE. https://t.co/8SITELoXjE pic.twitter.com/7Hre7jG5TX — NBA (@NBA) April 16, 2026

居利盛赞战友：展现冠军气质

今仗上阵35分钟、轰入7记三分球独取35分的居利，赛后受访时透露球队曾有4、5次落后双位数：「我们由始至终都没有放弃，不断作出反击，这就是球队的韧性。」他同时盛赞老战友戴文格连的表现：「这就是戴文格连的价值。他令李安纳整晚都打得非常吃力，为球队注入的能量极为关键。其实格连在比赛中带点伤，但他一直咬紧牙关『顶硬上』。」谈到贺福特末节连轰4记三分，居利亦大赞：「这就是冠军级的气质。」

居利（中）在下半场大爆发狂斩27分，全场贡献35分。路透社

老将贺福特（左）在第四节的绝地反击中轰入4记三分球。路透社

李安纳遭遇格连的严密防守。AP

李安纳（中）今仗遭遇严密防守。AP

同样上阵35分钟、交出7分、6个篮板及9次助攻，并录得赛季新高4次「偷波」的戴文格连赛后亦难掩兴奋：「只要有居利在阵，我们永远都有赢波机会，所以我们的职责就是为他创造一个展现伟大的舞台，而我们今晚做到了。」

周五作客硬撼太阳 争最后一张季后赛门票

勇士在末段神奇地打出一波16:6的凌厉攻势，并成功冻结快艇主将李安纳，令后者在第四节直至最后16秒前颗粒无收。勇士凭借这场惊天逆转，最终以126:121作客击败快艇，亲手踢对手出局之余，亦成功延续自己的赛季。经过这场热血反胜，居利、戴文格连及这支久经季后赛考验的「老将之师」，距离季后赛席位仅一步之遥。勇士将于周五作客硬撼凤凰城太阳，胜方将晋级季后赛首圈，挑战卫冕冠军奥克拉荷马雷霆。

记者：杨功煜