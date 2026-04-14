哈利伯顿战带状疱疹两个月 自爆眼睛难睁脸上流血 需要整个夏天恢复

溜马球星哈利伯顿（Tyrese Haliburton）周一在一个节目上透露自己过去两个月与带状疱疹搏斗的惨痛经历。这位26岁的球星表示，他的带状疱疹不断复发，现在仍受后遗症影响，需要整个夏天的时间来恢复健康并重返赛场。

哈利伯顿在去年总决赛第七战右脚跟腱撕裂，接受手术后缺席整个2025至26赛季。他在今年2月更加被诊断出患有带状疱疹，要离队休养。哈利伯顿在常规赛尾声返回球队板凳席，但为了避免自己触摸脸部，他一直戴上太阳眼镜。 在常规赛结束后的第二天，他向记者讲述自己的情况：「我的眼睛基本上睁不开，脸上都是皮疹，就算我想面对镜头也做不到。我的脸上都是血。」

周一他在一个节目上透露近况：「我的眉毛掉了一部分，眼睛总是因为抓痒而肿胀，状况时好时坏，但大多数时候都很糟糕，所以这段时间过得很不好。」他透露曾接受肉毒杆菌注射及多次更换药物，最新药物的副作用导致体重增加，脸部浮肿。虽然哈利伯顿上周已在社交媒体上宣布已经开始参加队内对抗赛，但他承认需要整个夏天的时间来恢复并重返赛场。

哈利伯顿的父亲约翰的胃部上年也患上带状疱疹，亲眼目睹这种疾病的痛苦后，哈利伯顿表示：「我会建议所有50岁以上的人都去接种带状疱疹疫苗，这病太糟糕了。」