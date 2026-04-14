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NBA｜高比拜仁告别战10周年 狂轰60分缔造经典 「紫金图腾」完美谢幕

篮球天地
更新时间：18:07 2026-04-14 HKT
发布时间：18:07 2026-04-14 HKT

10年前的今日，NBA已故传奇球星高比拜仁（Kobe Bryant）迎来职业生涯的谢幕战。美国时间2016年4月13日，这位洛杉矶湖人名宿以一场极具个人色彩的比赛，全场狂揽60分并率队反胜犹他爵士，为其辉煌的20年职业生涯画上最完美的句号。

当年的常规赛煞科战，湖人坐镇主场斯台普斯中心。那一夜星光汇聚，各界名流巨星纷纷驾临朝圣，只为送别这位「紫金图腾」，球场地板印著标志性的8号与24号，观众席上数万件「Mamba」T恤汇成一片黄色海洋，就连附近的地铁站亦暂时易名为「高比站」，整座洛杉矶市为他一人陷入疯狂。

当时38岁的高比在这场告别战倾尽所有，上阵42分钟，全场50射22中，交出60分、4个篮板、4次助攻、1次偷波及1次封阻的惊人数据。高比以「孤胆英雄」之姿，在第四节独揽23分，更包办了球队最后的15分。战至完场前31.6秒，他以一记标志性的中距离跳投反超比分；随后再于罚球线上稳稳命中，将生涯得分定格在60分——那一刻，整座场馆彻底沸腾，全世界球迷为之屏息。从落后到逆转，从坚守到胜利，他用最「高比」的方式，诠释了何谓「曼巴精神」的终极形态。将20年青春奉献给同一支球队，从青涩的8号球衣到沉稳的24号，高比用行动诠释了对篮球的极致热爱，以坚守打破一切荆棘。

10年前的今日，高比拜仁在谢幕战狂揽60分。路透社
10年前的今日，高比拜仁在谢幕战狂揽60分。路透社
10年前的今日，高比拜仁在谢幕战狂揽60分。路透社
10年前的今日，高比拜仁在谢幕战狂揽60分。路透社

赛后，他在场地中央发表感人致辞，笑言：「过去20年，大家都一直叫我传球；但今日，所有人都对我说『不要传球』。」最后，他以一句经典的「Mamba out」作结，放下咪高峰转身离场，将这份震撼与感动永远留在球迷心中。

10年前的今日，高比拜仁在谢幕战狂揽60分。AP
10年前的今日，高比拜仁在谢幕战狂揽60分。AP

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