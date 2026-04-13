NBA｜碧捷斯上阵23秒打卡收工 以638场延续连续上阵记录

纽约人较早前已锁定东岸第3，周日常规赛最后一战斗黄蜂亦收起主力球员备战季后赛，最终虽以96:110不敌，但纽特人阵中主力碧捷斯(Mikal Bridges)仅上场23秒，仍以连续上阵638场延续个人连续出战记录。

纽约人周日常规赛最后一战斗最终以96:110不敌黄蜂。美联社

碧捷斯连续638场上阵 续写NBA第8长

今战赛前纽约人主帅布朗已表示会让碧捷斯短暂上阵延续记录，而他亦以正选上阵，而奇勒臣(Jordon Clarkson)亦早早准备上阵，最终碧捷斯在上阵23秒后以一次犯规后便被换下场，之后便未再有上阵，但他亦成功以连续出战638延续记录，稳坐NBA历史第8长，而他距离6、7名的加拉丁(Harry Gallatin)和林比尔(Bill Laimbeer)分别仅有44场和47场差距。碧捷斯则表示自己并非刻意追求全勤，但也不想缺席任何比赛：「我只是祈祷保持身体健康，并尽一切努力令自己可以上阵。」而纽约人主帅布朗(Mike Brown)赛前亦对碧捷斯的「铁人」感到赞叹：「这太不可思议，因为负荷管理是一个真实存在的问题，不论是医疗团队、教练、球员、经纪人都会考虑休息，但他却能维持这样的连续出场数已经说明了一切。」

碧捷斯连续638场上阵。法新社