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NBA｜金块收官战128:118挫马刺 约基治刚好65场加入争MVP

篮球天地
更新时间：16:20 2026-04-13 HKT
发布时间：16:20 2026-04-13 HKT

NBA周日迎来常规赛收官战金块作客斗马刺，但主队早已锁定西岸第2，因此收起云班耶马留力，而金块则有约基治上阵，打了18分钟交出23分，刚好达标赛季个人奖项资格，兼以128:118拿下胜利。

金块收官战128:118挫马刺，约基治刚好65场加入争MVP。法新社
金块收官战128:118挫马刺，约基治刚好65场加入争MVP。法新社

约基治65场过关 加入MVP争夺战

今战马刺对残阵金块火力明显不足，第2节一度被金块打出22:0的攻势将比数拉开至63:40，但马刺其及时调整接连追分，打完上半场追成91:101落后10分，黑衫军之后虽一直有咬紧比数，但往往很快被金块再度拉开，最终金块亦以128:118顺取下今场胜利，为例行赛划上一个好的句号，亦确定以西岸第三出战季后赛。

而约基治今场虽然仅上阵18分钟，但仍贡献23分8篮板，亦因联盟有宽限球员可以有2场「15分钟但不足20分钟」，因此刚好以65场过关，具资格竞逐今季个人奖项，而约基治今季交出27.7分、12.9篮板和10.7助攻的场均大三元数据，除了在场均篮板和助攻上领跑联盟外，亦是今年MVP的有力竞争者。

金块收官战128:118挫马刺，约基治刚好65场加入争MVP。法新社
金块收官战128:118挫马刺，约基治刚好65场加入争MVP。法新社
金块收官战128:118挫马刺，约基治刚好65场加入争MVP。法新社
金块收官战128:118挫马刺，约基治刚好65场加入争MVP。法新社

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