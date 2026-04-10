NBA｜占士、布朗尼上演父子连线 湖人119:103击败残阵勇士（有片）

湖人同四作客斗勇士，双方今战都有主力休息，尤其是勇士当家球星史提芬居利(Stephen Curry)避战，最终湖人凭着勒邦占士(LeBron James)打出26分准大三元下，以119:103击败勇士，更在比赛中上演NBA首次父子助攻。

占士、布朗尼创首次父子助攻

湖人在当积(Luka Doncic)和里夫斯(Austin Reaves)宣布例行赛报销后续由占士带队，而主场的勇士亦有居利和朴辛基斯(Kristaps Porzingis)休息，而今战湖人亦一直把握战局走势，打完半场以53:49领先，而易篮后继续由占士策动攻势，逐步拉开比分，第三节更一度领先15分，而进入到决胜节，湖人更在早段便打出16:4的攻势，以98:77领先21分提早宣告进入垃圾时间，最终湖人以119:103挫勇士。

SON-TO-FATHER ASSIST.

FATHER-TO-SON ASSIST.



A special night for the James family 👏 https://t.co/1u0dMgZOt6 pic.twitter.com/paHSwhjcSh — NBA (@NBA) April 10, 2026

而今战「小皇帝」占士和「皇儿」布朗尼(Bronny James)亦上演父子连线，在首节布朗尼一次抄截后，占士走快攻，布朗尼今次够「醒目」弹地传给占并完成灌篮，成为NBA史上首次父子助攻，之后在第三节又轮到占士助攻布朗尼投进3分，大展父子连线威力，今场占士交出26分8篮板11助攻的准大三元数据，而布朗尼亦有10分3助攻2抄截进帐。

