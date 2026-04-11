NBA｜艾迪巴约83分超越高比 宣告联盟生态发生改变

提到今季的重大事件，必然离不开热火中锋艾迪巴约(Bam Adebayo)，在3月10日对巫师一战中单场狂轰83分的历史性记录，超越已故湖人球星高比拜仁(Kobe Bryant)在2006年1月22日对速龙所创下的81分，成仅次于名宿张伯伦(Wilt Chamberlain)的单场100分登历史次高，相隔20年这项惊人的记录终于被打破，亦意味着NBA走进新的时代。

艾迪巴约历史性83分 宣告联盟进入世代

在3月10日热火主场对巫师一战中，主队明星中锋艾迪巴约手感火热，全场43次出手命中20球，3分球22投7中，罚球更以43投36中打破联盟历史，狂轰入83分超越高比的81分成历史第二高单场得分。

虽然赛后有不少球迷认为艾迪巴约这个记录过份依赖罚球，而且亦有刷分之嫌，然而能取得这样的分数本身已十分困难，并非简单刷分或罚球就能达成。而事隔20年终于有球员能打破这个记录，亦预视著联盟球员定位的改变，过往中锋的印象往往偏向禁区内得分和争抢，再加上较为笨重，但凭着艾迪巴约的表现也可见，NBA的长人已开始走向较为灵活型，而且具备一定的中距离和三分能力，可以看到在中锋的理解和运用上开始发生改变。