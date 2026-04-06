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NBA｜「咖喱仔」复出率勇士激战火箭 射失绝杀以116:117饮恨告负

篮球天地
更新时间：14:42 2026-04-06 HKT
发布时间：14:42 2026-04-06 HKT

周日NBA勇士「大哥」史提芬居利(Stephen Curry)久休复出，复出战即迎硬仗撼火箭，「咖喱仔」今场后备上阵即攻入29分，更一度带领勇士克服15分分差点反胜，可惜绝杀球射失，最终以116:117惜败火箭。

居利复出后备出发即攻入29分

勇士当家球星居利因膝伤关系休战近2个半月，球队在他缺席下战绩严重下滑，排在西岸第10，今战终于复出以后备姿态上阵，居利在首节中后段上阵即迎全场欢呼更助勇士首节取得领先，但火箭第2节进入状态收复失地，并在半场以55:53取得领先，易篮后火箭继续扩大优势，一度将分差拉开至15分，打完第3节仍有10优势，到末节勇士奋起反击，居利在完场前57秒命中关键3分将比数追近至仅1分落后，更在小披顿(Gary Payton II)一记上篮后反超1分，但之后未能守住辛根(Alperen Sengun)的上篮再遭反超，居利操刀最后一球可惜射失，最终以116:117恨负火箭。

今战居利后备上阵出战26分钟即攻入全队最高的29分，今场亦是他首次和弟弟薜夫居利(Seth Curry)同场上阵，成勇士队史首次兄弟档上阵，「咖喱仔」更在今场成为第26位达成生涯命中9000球的里程碑。而火箭战则有杜兰特(Kevin Durant)攻入全场最高的31分，外加8篮板和助攻，今战攻入致胜一球的辛根则贡献24分6篮板7助攻，另外小加比利史密夫(Jabari Smith Jr.)亦打出23分9篮板。
 

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