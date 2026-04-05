NBA｜班马斗约基治演中锋大战 金块加时136:134断马刺11连胜

NBA周六上演现役最强中锋大战，由约基治(Nikola Jokic)带领的金块主场迎战云班耶马(Victor Wmebanyama)率领的马刺，虽然云班耶马今战延续好手感打出34分18篮板的表现，但主队凭着轰入40分的约基治尾段挺身而出下，在加时以136:134中止马刺的11连胜。

「外星人」大战「小丑」 约基治轰40分率金块险胜马刺

今战马刺实际上大部分时间较为占优，打完上半场亦以72:65领先，直至末角节还剩9分钟亦以11分领先，但金块在约基治上阵后随即风云色变，最后1分钟在落后6分下，助攻卡梅隆庄逊(Cameron Johnson)打入「4分打」，之后在读秒阶段更助攻艾朗哥顿(Aaron Gordon)灌篮追平，并将比赛拖入加时赛，「小丑」延续好手感在连入2球关键入球下助力金块以136:134击退马刺。

📊 34 PTS, 18 REB, 7 AST, and 5 BLK for @wemby pic.twitter.com/ZPdDkI35nt — San Antonio Spurs - x (@spurs) April 4, 2026

今战2大MVP候选中锋正面对决，「外星人」云班耶马交出34分18篮板7篮板5阻攻的攻守兼备的表现，他受访表示：「我认为这是一场精彩的比赛，很有趣，是其中一场我打过正精彩的比赛，真希望我们能赢下比赛，对手是一支争冠球队，今场对我们而言是一场很好的锻炼。」

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而约基治则轰入40分外加8篮板13助攻，他受访说：「这个时代的球迷的幸运，NBA有众多极具天赋和能力的球手上演的对决戏码，我享受对上不同对手的对决，对上Wemby与其他球员没什么不同，对我而言也是一场比赛，但今场也是很有趣，而我也乐在其中。

