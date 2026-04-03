NBA｜输波事少受伤事大 当积大腿筋拉伤恐长时间缺阵（有片）

湖人今仗惨惨败，最大打击莫过于当家球星当积在第三节中段因左大腿筋拉伤，被迫提早退下火线。主帅雷迪克赛后神情凝重地透露，当积上半场已感腿筋不适，将于周五接受检查，以进一步确定伤势严重程度

Luka Doncic seems to pull up because of his left hamstring



This is the SAME hamstring he hurt prior in the season. If it’s a strain timeline is dependent on severity



Grade I: 1-2 weeks

Grade II: 3-6 weeks pic.twitter.com/VdFWqz2snl — Dr. Evan Jeffries, DPT (@GameInjuryDoc) April 3, 2026

在受伤离场前，当积的状态已大失水准。面对雷霆针对性的严密布防，这位此前7战有5场轰入至少40分的「得分机器」彻底「死火」。他全场10投仅3中，三分球更是7射1中，仅得12分进帐。雷迪克赛后坦言上半场已知悉其伤情：「我们对他进行了检查，但当时他被允许上场，很不幸伤病还是出现了。」

据悉，当积周五的将接受磁力共振检查，参考今季NBA数据，类似伤患的平均缺阵时间为22日（约9场比赛）。在湖人常规赛仅剩下5场的情况下，其复出形势绝对不容乐观。