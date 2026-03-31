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NBA｜云班耶马创NBA史上第三快双十 率军马刺主场129:114击败公牛

篮球天地
更新时间：13:46 2026-03-31 HKT
发布时间：13:46 2026-03-31 HKT

云班耶马(Victor Wembanyama)在近期的最有价值球员排行榜中反超基杰奥斯亚历山大(Shai Gilgeous-Alexander,SGA)成第一，今战带队马刺主场迎战公牛再展现MVP级实力，仅打8分钟便取得双十数据，创下NBA历史第三快记录，全场更狂轰41分率领马刺129:114挫公牛，豪取9连胜。

「外星人」云班耶马再创记录 成第三快双双球员

今战云班耶马开赛仅7分钟便取得10分之后退下火线，在次节上阵仅1分钟便达到10篮板，以8分31秒成NBA史上第三快，最快是华兰修纳斯(Jonas Valanciunas)在2025年以8分05秒达成，第二是马赞奴域(Boban Marjanovic)在2017年以8分13秒达成，在上半场便以64:47领先公牛，其后马刺继续火力全开，更一度领先29分，最终亦毫无悬念地取下今场胜利。

而今战云班耶马不但写下记录，更以64%的命中率攻入今季新高的41分，外加16篮板4助攻1抄截3阻攻的全面数据，用实力证明自己是今季MVP的有力竞争者之一，另外史堤芬卡素(Stephon Castle)今战亦贡献21分10助攻和8篮板，反观公牛今战主力基迪(Josh Giddy)表现平平，仅得9分10助攻，而公牛在篮板上被马刺压制，全场仅得35篮板远低于马刺的55个篮板球，成今战败因之一。

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