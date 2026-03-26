NBA｜安比伤愈轰35分 保罗佐治解禁复出发威 76人狂飙157分屠牛（有片）

费城76人终于迎来两大主力回归！当家球星安比（Joel Embiid）伤愈复出狂轰35分，加上因违反联盟禁药规定被罚停赛25场的保罗佐治（Paul George）解禁复出贡献28分，带领76人狂轰157分，20分大炒芝加哥公牛。

安比复出即著火 半场狂飙23分

因右侧腹斜肌拉伤缺阵13场的安比，今仗复出丝毫未见生疏。这位2023年常规赛MVP在首节9投6中，包括3次三分起手全中。他上半场已攻入23分，协助76人半场建立71:52的巨大优势。全场比赛安比射落35分，外加6个篮板和7次助攻，伤愈复出第一战表现十分强势。

Joel Embiid WENT OFF in his first game back since Feb. 26 🔥



35 PTS (12-17 FGM)

6 REB

7 AST

3 3PM@sixers win at home! pic.twitter.com/zx3ONWL3Pg — NBA (@NBA) March 26, 2026

保罗佐治下半场发威 寻回爆发力

因违反联盟禁药规定被罚停赛25场保罗佐治，上半场初段状态平平，10投仅2中得5分。不过换边后他迅速回勇，下半场独取23分。全场球迷对他报以热烈欢呼，尤其在第四节初段他连续三次进攻得手时，更是全场沸腾。

佐治今仗得到28分6个篮板和4次助攻，全场22投11中，包括三分球13射6中。赛后他满意地表示：「我感觉充满爆发力和力量，状态非常好。那种感觉就像找回了我得分武器库中的经典时刻，能够展现爆发力并迅速得分，这就是进入节奏的我。」

主力回归火力全开 逃离附加赛区仅一步之遥

费城76人全队今日手感火热，第三节射落51分，全场比赛更是狂轰157分，写下球队自1986年以来单场最高得分纪录。全队用一场超高得分的胜利，欢迎两大主将回归。目前76人以40胜33负的战绩位列东岸第7，距离第6的速龙仅差0.5个胜场差。

虽然球队目前仍有伤兵问题，明星后卫麦斯（Tyrese Maxey）因右手指肌腱拉伤连续第10场缺阵，奥比（Kelly Oubre Jr.）亦因左手肘拉伤连续8场避战，但随著保罗佐治和安比的回归，费城76人有望追上排前1位的速龙，从而逃离附加赛区。