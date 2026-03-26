NBA｜梅利狂轰53分 约基治超级大三元 金块双核携手写下惊天数据（有片）

丹佛金块的两大核心梅利（Jamal Murray）与约基治（Nikola Jokic）过往屡创佳绩，但两人同场大爆发却是罕见。在今日面对达拉斯独行侠的比赛中，这对「黄金拍档」携手缔造历史之夜，梅利狂轰创赛季新高的53分，加上约基治轰下「23分、21个篮板及19次助攻」的超级数据，带领金块以142:135击退独行侠。

约基治和梅利携手写下惊天数据

对上对今季成绩已无欲无求的独行侠，掘金两大主将纷纷交出惊人数据。约基治交出今季第30次三双，狂揽23分、21篮板和19次助攻的「超级大三元」，梅利则射入9个三分，狂轰53分并录得6个篮板和4次助攻。

NIKOLA JOKIĆ RECORDED A MONSTER TRIPLE-DOUBLE IN DENVER'S WIN!



🃏 23 PTS

🃏 21 REB

🃏 19 AST



Jokić, who had 23 PTS, 17 REB, and 17 AST last night vs. PHX, is now the first player in NBA HISTORY to total back-to-back games with 15+ PTS, 15+ REB, and 15+ AST 😲 pic.twitter.com/xmtIS4CYth — NBA (@NBA) March 26, 2026

凭借两人的逆天数据，金块成为NBA历史上首支在单场比赛中，同时拥有一名球员攻入50分，以及另一名球员取得至少「15分、15个篮板、15次助攻」的球队。今场胜仗得来不易，皆因金块正处于「背靠背」赛程，球队在凤凰城赢波后飞抵丹佛，仅休息了16小时便要披甲上阵。

JAMAL MURRAY JUST DROPPED 53 POINTS IN DENVER'S WIN 🚨



53 PTS (19-28 FGM)

6 REB

9 3PM



4th career 50-PT game.... Only Nikola Jokić (5) has more in Nuggets franchise history! pic.twitter.com/hEckPUs0Mv — NBA (@NBA) March 26, 2026

教练盛赞全联盟最佳拍档

教练艾度文（David Adelman）赛后对两人赞不绝口：「控卫攻入53分，中锋交出23分、21个篮板、19次助攻，这对全联盟最佳拍档的数据简直不可思议。他们长年并肩作战，经历过无数季后赛的洗礼，绝对是这支球队的活历史，这一切都太特别了。」

由无名小卒到总冠军

回顾两人的发迹史，约基治在2014年仅以第41顺位被选中，并于2015-16球季出道；梅利则在一年后以第7顺位加盟。两人在过去10个赛季（包括季后赛）已携手拿下400场胜仗。他们在首次同场作赛的两年后便杀入季后赛，四年后更为球队赢得队史首座NBA总冠军。

约基治对这段旅程充满感恩：「看看我们是如何起步的，我们走过的道路，由无名小卒走到成为总冠军——而且我们仍在不断成长，持续交出好表现。」

梅利：互补不足成就完美化学反应

今季两人继续带领金块向季后赛进发，并向外界展示了当两人同时发挥高水准时的恐怖实力。今仗距离生涯最高得分仅差2分的梅利，点出了两人合作无间的关键：「我觉得我们最好的化学反应，反而是出现在其中一人状态不佳的时候。有时他手风不顺，我就会挺身而出补上空缺；当我毫无建树时，他就会接管比赛。我们之间从来不会争夺球权，也不会计较由谁来起手。」