NBA｜当积射失绝平一击 湖人110:113不敌活塞

湖人上战惊险击败魔术，周二休整一天后作客东岸一哥活塞，但未能延续上场神奇，虽然早前上诉得直取消一次技术犯规而逃过禁赛的当积(Luka Doncic)今战攻入32分，但最后阶段绝平一击射失，最终紫金军以110:113惜负活塞，9连胜遭中断。

积坚斯轰生涯新高30分救主 助活塞险胜湖人

活塞当家球星根宁咸(Cade Cunningham)早前确认因俗称「爆肺」的气胸而缺席一段时间，但活塞亦未乱阵脚，在根宁咸伤出下接连斗巫师和勇士也取下胜仗，今战主场斗湖人亦打得相当激烈，首节湖人凭着当积单节攻入17分下以27:23领先，但其后主队进入状态战况再陷胶着，打到决胜节还剩9分钟时，双方战成91:91平手，但随后活塞打出一波10:3的攻势一度将比数拉开，但湖人及时调整再度咬紧比分，丹尼斯积坚斯(Daniss Jenkins)尾段挺身而出接连得分下，在时间剩9秒时助主队以113:110领先，今战已攻入32分的当积压哨3分出手可惜未能命中，最终活塞以113:110险胜湖人。

今战活塞有积坚斯轰入生涯新高的30分和8助攻，另外中锋杜伦(Jalen Duren)亦贡献20分11篮板，在根宁咸休养期间亦能和强队打得有来有回，亦显示出活塞人力相当充足。而今战湖人除了当积轰全场最高的32分外，里夫斯(Austin Reaves)亦攻入24分外加5助攻，而勒邦占士(LeBron James)则贡献12分10助攻9篮板。

