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NBA｜唐斯创纽约人双十里程碑 率军主场145:113轻取巫师

篮球天地
更新时间：17:17 2026-03-23 HKT
发布时间：17:17 2026-03-23 HKT

纽约人周日主场迎战状态低迷的巫师，最终纽约人凭着唐斯(Karl-Anthony Towns)交出26分16篮板的两双表现下，率领球队以145:113大胜巫师，并写下在纽约人的队史连续2季至少50次2双里程碑。

唐斯写下纽约人队史2双历程碑

纽约人今战对巫师并未有受到挑战，在上半场已经以68:52取得领先，进入到下半场纽约人更火力全开，在全队命中率高达58.5%，三分命中率达53%下，2节狂轰77分，最终以145:113大胜巫师。而纽约人阵中明星中锋唐斯全场攻入26分外加16篮板的2双表现，继大卫李尔(David Lee)后队史首位累积2季至少50次2双表现的球员，另外几位更多次的是伊荣(Patrick Ewing)的3季和列特(Willis Reed)的6季，唐斯对此则表示：「可以成为这支历史悠久球队的一部分，并可和那些传奇名字并列，对我来说意义重大。但重要的是我们正在赢球，这才是我最在意的事情。」

今战纽约人亦全民皆兵，全队包括唐斯在内6人得分上双，谢伦般臣(Jalen Brunson)今战攻入23分4助攻，另外有祖殊赫特(Josh Hart)贡献了16分6篮板4助攻，而巫师虽亦有7人得分上双，亦有哈迪(Jaden Hardy)攻入25分，可惜未能中止16连败的颓势。

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