NBA｜第16个T获撤销 当积免坐波监 领湖人斗活塞争10连胜（有片）

NBA官方宣布撤销当积（Luka Doncic）的第16个技术犯规，令这位湖人当家球星无需停赛，可于明日作客迎战东岸头名的底特律活塞的赛事中披甲上阵。

当积是在周六击败奥兰多魔术一役中，于第3节尾段主射罚球时，与魔术中锋比达斯（Goga Bitadze）发生口角，结果双双被吹罚技术犯规（Technical Foul）。这原本是当积今季累积第16个「食T」，按例触发自动停赛一场的处分。

Luka Doncic receives his 16th tech of the season and if it stands he will be suspended for Monday’s game vs. the Pistons. pic.twitter.com/UNUABrb6W2 — NBA on ESPN (@ESPNNBA) March 22, 2026

赛后当积已表明希望联盟能撤回判罚，湖人亦随即向联盟提出上诉。翻查纪录，当积早年效力达拉斯独行侠期间，亦曾两度在单季累积16个技犯后获联盟「放生」撤销判罚，今次亦不例外。

尽管当积在该仗下半场手感冰冷，13投仅2中（三分球7起0中），但他全场仍交出33分及8次助攻的高效数据。凭借湖人射手坚勒（Luke Kennard）的三分绝杀，湖人豪取9连胜，超越了20年夺冠赛季的最长连胜纪录。

LUKE KENNARD GAME-WINNER.

9 STRAIGHT FOR L.A.



The Lakers’ longest win streak since the 2019-20 season was sealed in WILD fashion 🔥pic.twitter.com/jKUie1o8Zj — NBA (@NBA) March 22, 2026

随著当积的第16个技术犯规被取消，状态大勇的湖人队逃过一劫，有望以全阵容挑战东岸龙头底特律活塞。