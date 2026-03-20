NBA｜勒邦占士追平历史出赛记录 当积轰60分助兴兼率湖人134:126挫热火

湖人周三作客挫火箭后，其后便赶往迈亚密周四背靠背斗热火，今战湖人巨星勒邦占士(LeBron James)再创里程碑，完成个人生涯第1611场出赛，追平名人堂球员罗拔帕利殊所(Robert Parish)保持的记录，而队友当积(Luka Doncic)今战亦相当争气狂轰60分下，助力球队以134:126击败热火。

当积狂轰60分助兴「大帝」创出场里程碑

湖人在背靠背出战下明显较慢入局，首节以29:42落后热火13分，但上半场紫金军团仍凭着当积为球队攻入21分下，在半场完结时将比数追成59:65。易篮后湖人展开大反击，当积更火力全开单节攻入19分下，助力湖人以97:88反超比数，到决胜节热火虽一度将比分追近，但奈何当积手感火热一直将比数拉开，最终湖人以134:126击败热火。

今战湖人2大巨星各创里程碑，41岁的占士今战出场后，生涯出场数累计为1611场，追平罗拔帕利殊在1997年所创下的记录，今季亦有望再将记录进一步延长，而今战他亦攻入19分15篮板和10助攻的3双数据，展现出宝刀未老的实力。而当积今场则狂轰60分，追平生涯单场得分第2高的记录，他曾在2024年对鹰队攻入的73分，而2022年对纽约人首次攻入60分，目前这位NBA得分已连续8场攻入30分，并在过去5场2度攻入50分，手感十分火热。

