NBA｜当积占士合轰70分 携手破两纪录率湖人取得七连胜

湖人双星当积（Luka Doncic）与勒邦占士（LeBron James）周三晚合共攻入70分，带领球队作客以124：116击败火箭，将连胜纪录扩大到七场。两人更在这场比赛中双双缔造个人NBA里程碑。

Luka is UNREAL & the squad is LOVING IT 🕺 pic.twitter.com/5ALm5p7oA8 — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 19, 2026

湖人球星当积全场出赛38分钟，25射12中，三分球17射7中，狂轰40分、9个篮板球、10次助攻的准三双数据。他并以27岁18天之龄，成为NBA史上最年轻命中1600记三分球的球员。而占士则贡献30分，14射13中，命中率高达92.9%，以41岁78天之龄成为NBA史上最高龄以九成命中率砍下30分或以上的球员，更是唯一一位年过四十达成此壮举的球员，比第二位达至此记录的拓荒者队中锋沙邦尼斯（Arvydas Sabonis）相差5年。

今仗湖人上半场一路占优，上半场结束前17秒当积攻入3分，让湖人半场领先火箭12分。第三节余下7分05秒时情势逆转，杜兰特（Kevin Durant）的一球入樽，让火箭反超前73：71分，第三节结束时火箭以92：89领先3分。

第四节，湖人靠八村垒（Rui Hachimura）与当积连续命中三分球，在比赛还剩3分14秒时重新领先113：109。末段当积连取5分，助湖人将比分拉开至122：113锁定胜局，最后以124：116击败火箭。

火箭虽有辛根（Alperen Sengun）复出贡献27分10助攻，阿门汤逊（Amen Thompson）取得26分11篮板球，杜兰特全场得18分，但仍无法阻止湖人取得7连胜 。