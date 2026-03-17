NBA｜SGA表弟获加轰生涯新高41分 拍谢伦庄逊3双退魔术豪取10连胜

目前正值9连胜的鹰队周一主场迎战魔术，今战再延续火热状态，在基杰奥斯亚历山大(Shai Gilgeous-Alexander, SGA)表弟亚历山大获加(Nickeil Alexander-Walker)轰生涯新高41分下，再加上新「鹰王」谢伦庄逊(Jalen Johnson)的三双鹰队并未受到太大挑战，最终以124:112击败魔术将连胜推进到10场。

获加轰生涯新高41分伙拍庄逊退魔术

SGA表弟获加今战手感极佳，上半场便轰入24分，带领鹰队半场便以67:50取得领先，到第3节轮到谢伦庄逊爆发，单节攻入12分下，助球队在第3节打完便领先29分，魔术在主力宾卡路(Paolo Banchero)手感冰冷下完全无力还击，最终鹰队以124:112击退魔术，除了将连胜延长至10连胜外，在东岸的排名亦以38胜31负力压76人上第8。

Career-high 41p, 9 threes for NAW.



24p, 15r, 13a for Jalen Johnson.



10 STRAIGHT WINS for @ATLHawks! pic.twitter.com/4dCAyW8TLh — NBA (@NBA) March 17, 2026

获加今战轰入41分刷新生涯新高记录，外加7篮板5助攻，获加今季转投鹰队后迎爆发，除了上场时间大增外，平均得分从去年的9.3分大增至20.3分，开始逐步追上表哥的步伐，另外新「鹰王」谢伦庄逊同样表现出色交出24分15篮板13助攻的3双数据，连续第2场完成大三元。

