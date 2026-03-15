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NBA｜热火今季5次不敌魔术 33年悲情纪录重演

篮球天地
更新时间：14:40 2026-03-15 HKT
发布时间：14:40 2026-03-15 HKT

NBA东岸季后赛之争进入白热化阶段，热火却在最关键的佛罗里达州打吡中，写下耻辱性一页。他们在周六作客以117:121不敌魔术，今季5次与后者方交手悉数告负，惨遭横扫。更悲情的是，联盟33年来仅两次出现单季对同一对手5次全败的画面，这2次的苦主恰巧都是热火。

热火在最关键的佛罗里达州打吡中，作客以117:121不敌魔术。路透社
热火在最关键的佛罗里达州打吡中，作客以117:121不敌魔术。路透社
热火在最关键的佛罗里达州打吡中，作客以117:121不敌魔术。路透社
热火在最关键的佛罗里达州打吡中，作客以117:121不敌魔术。路透社

热火33年前曾被纽约人5次横扫

热火与魔术今季因NBA杯小组赛的关系，罕有地对阵5次，岂料这5次交手成为热火球迷的梦魇。从去年12月首次对垒起，热火便一胜难求，今场以4分之差落败，这5场败仗的分差均在个位数，合共仅负27分，平均每场只输不足6分。而热刺更重演一项悲情纪录，他们在1992至93球季曾被宿敌纽约人五战横扫，如今被另一敌死敌魔术在季内连赢5场，令联盟33年来第2次出现单季对同一对手5次全败的场面。

艾迪巴约手感冰冷仅入20分

早前单场取得83分成联盟第2人的中锋艾迪巴约，继上场后手感继续冰冷，15投仅6中，包括三分球7投2中得20分。魔术则有宾卡路收录全场最高的27分，另外还有3人得20分以上。

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