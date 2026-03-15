NBA│当积与约基治同缴大三元 准绝杀领湖人气走金块笑到最后

NBA周六上演一场「神仙打架」的经典战役，湖人星将当积（Luka Doncic）与金块当家约基治（Nikola Jokic）同场豪取大三元，惟当积技高一筹，于加时最后0.5秒射入准绝杀，最终率领紫金军于主场以127:125气走金块，豪取5连胜。

当积领紫金军于主场以127:125气走金块，豪取5连胜。路透社

当积、约基治齐齐取得大三元

今场焦点落在两大欧洲球星的对决，当积收录30分、11篮板及13助攻；金块中锋约基治亦不遑多让，贡献24分、16篮板和14助攻，两人上演顶级大三元对决，最终当积场笑到最后。在第4节最后关头战情已极具戏剧性，湖人后卫李维士（Austin Reaves）在球队落后三分时获得罚球机会，他先罚中第一球，再故意射失第二罚并成功抢得进攻篮板，再在终场前1.9秒抛投追平，双方打成118平手将比赛逼入加时。

金块中锋约基治上演顶级大三元。路透社

当积加时尚余0.5秒跳投得手

进入加时，双方比分依然紧咬，战至125:125平手。湖人将最后一击交予当家球星当积，他面对严密防守，在底角施展招牌后撤步跳投，篮球应声破网，终结这场史诗级的对决。金块只剩0.5秒回天乏术，只能眼看当积带领主队守住胜利。