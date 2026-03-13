NBA｜当积狂轰51分准三双领军湖人 主场大胜公牛取四连胜
更新时间：17:26 2026-03-13 HKT
周四NBA常规赛，当积（Luka Doncic）狂轰51分、10个篮板球和9次助攻的准三双数据，带领湖人以142：130击败公牛。这是当积首次以湖人球员身分拿下50分，加上贡献30分的李维士（Austin Reaves），合力助湖人取得四连胜，升上西岸第三位。
Yesssssir Luka pic.twitter.com/v5AV6wYCFI
— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 13, 2026
今场比赛，湖人上半场以67：62领先。战至第三节初段，当积射入三分球，将比分拉开至72：62。第三节余下7分03秒时，当积连中2记三分球，加上李维士的三分球，进一步将分差拉开至20分。最后一节湖人维持领先十分优势，最终主场以142：130 击退公牛，成功取得四连胜 。
湖人除了当积之外，勒邦占士（LeBron James）因伤缺席三场比赛后复出，上半场表现低迷仅得3分，但在第三节5射5中，单节砍下11分，全场贡献18分。迪安祖艾顿（Deandre Ayton）取得23分和10个篮板球，拿下本赛季第20次双十。 而公牛虽然有7人得分上双，但依然以12分落败。
