NBA｜约基治全能「三双」领军 金块痛宰火箭 缩小西岸前列差距

篮球天地
更新时间：15:47 2026-03-12 HKT
发布时间：15:47 2026-03-12 HKT

周三的NBA西岸焦点大战中，金块球星约基治（Nikola Jokic）再次展现其全能身手，交出16分、13次助攻、12个篮板，录得个人今季第25次三双，带领球队主场以129:93大胜火箭，取得关键胜利。

约基治展现其全能身手带领球队主场以129:93大胜火箭。法新社
约基约今季第25次三双

这场胜利让金块终止了两连败的颓势，并在今季四次对阵火箭中赢下三场，从而掌握了双方对赛成绩的优势。更重要的是，金块凭借这场大胜，将与西岸前列球队火箭、湖人、木狼的胜差缩小至半场，重燃冲击更高排名的希望。
约基治今仗表现再次令人惊叹。他在上半场虽然出现5次失误，但已交出6分、9助攻、7篮板、5抢截的亮丽数据，为球队半场领先53:47奠定基础。进入第三节，他更在完场前4分14秒便抢下第10个篮板，完成其本赛季第25次、职业生涯第187次「三双」。这也是他今季第15次在第四节开始前便达成「三双」成就。

约基治展现其全能身手带领球队主场以129:93大胜火箭。法新社
金块3分命中率过5成

除了约基治的穿针引线，金块其他球员亦有出色发挥。占姆梅利（Jamal Murray）攻入全队最高的30分，布鲁恩（Christian Braun）和卡美朗庄逊（Cameron Johnson）分别贡献19分和17分，替补中锋华兰修纳斯（Jonas Valanciunas）更以百分百命中率攻入12分。金块全队三分球手感火热，32投17中，命中率高达53.1%，成为大胜的关键。

杜兰特创个人今季得分新低

反观，火箭今仗表现低迷，全队无人得分超过20分。主将杜兰特（Kevin Durant）全场仅出手8次，攻入11分，创下今季个人单场出手次数新低。辛根（Alperen Sengun）亦只有10分进帐。火箭全队三分球更是惨不忍睹，33投仅4中，命中率低至12.1%，最终只能接受一场惨败。

