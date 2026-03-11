NBA｜超越高比拜仁遭湖人球迷柴台 当积、雷迪克出言撑艾迪巴约

当艾迪巴约正式成为NBA史上第二单场得分最高的球员时，湖人主场亦有宣布这位热火中锋正式打破已故传奇高比拜仁的得分记录，身处主场观看球队大战木狼的球迷随即响起了一阵阵嘘声。然而，湖人队主教练雷迪克和当家球星当积则有风度得多，他们均对艾迪巴约的伟大成就表示祝贺。

雷迪克出言撑艾迪巴约。路透社

当积出言撑艾迪巴约。路透社

在赛后记者会上，雷迪克分享了他目睹这场历史之战时的惊叹：「艾迪巴约所做到的事情令人难以置信。我走进更衣室时看到比分，教练团跟我说 Bam 已经拿了77分了。然后我看了最后三分钟，那完全是另一种层次的篮球。」

而自己也曾有过单场73分壮举的湖人当家球星当积，在赛后受访时形容艾迪巴约超越偶像高比的伟大之夜「非常特别」，并称：「我想恭喜他，真的很厉害，（取得）83分真的很不错。」