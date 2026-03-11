Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜当积与青梅竹马未婚妻解除婚约 更证实正在争取2个女儿的抚养权

篮球天地
更新时间：16:28 2026-03-11 HKT
发布时间：16:28 2026-03-11 HKT

周二湖人主场对木狼，最终凭着当积(Luka Doncic)轰入31分11助11篮板，助球队以129:106击退木狼，但开赛前场外竟先爆风波，当积被证实已与青梅竹马未婚妻戈泰丝(Anamaria Goltes)解除婚约，并正在争取两个女儿的抚养权引起关注。

当积与青梅竹马未婚妻解除婚约更证正在争取2个女儿的抚养权。戈泰丝FB图
当积对木狼一战中轰入31分11助11篮板。AFP
当积疑因女儿问题与未婚妻现矛盾走向分手

现年27岁的当积与戈泰丝在青少年时认识，并在2016年正式拍拖，并在2023年7月当积正式向她求婚，在同年11月大女儿在美国出世，而在去年12月第2个女先亦在斯洛文尼亚出生，更因此缺席了2场比赛。而被传出现婚变的消息后，周二当积向ESPN发声明证实已与戈泰丝解除婚约，并正争取两个女儿的抚养权，声明指：「我爱我的女儿们胜过一切，我一直竭尽所能想让她们在赛季期间和我一起待在美国，但这始终无法实现，所以我最近做出了一个艰难的决定，解除婚约，我所做的一切都是为了女儿们的幸福，我会永远努力陪伴她们，尽我所能给她们最好的生活。」

ESPN指有知情人士透露当积在回斯洛文尼亚女儿出生后，探望戈泰丝时便希望带大女儿在12月7日一起回美国，但随后二人因此发生争执，女方更在当积离开后报警，相信在当时二人已经出现矛盾。有指当积十分疼爱2女儿，并无限制地支付女儿们的开销，二人或因女儿的去向而感情生变。

