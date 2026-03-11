Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜谢伦布朗半场连食2T遭逐 塞尔特人作客116:125不敌马刺

篮球天地
更新时间：14:18 2026-03-11 HKT
发布时间：14:18 2026-03-11 HKT

NBA周二塞尔特人对马刺一战中出现争议性一幕，绿军二当家谢伦布朗(Jaylen Brown)因不满球证判罚，一直向球证投诉和争论下被吹下一次技术犯规，连吞2T下遭逐离场，而绿军在缺少一名重要火力下，虽有怀特(Derrick White)和泰顿(Jayson Tatum)合攻58分，但仍以116:125不敌马刺。

谢伦布朗连吞2T被逐 社交媒体怒轰喊冤

今战双方斗得相当胶著，首节打完绿军仅以31:29领先，而插曲便发生在第二节中，谢伦布朗在一次进攻时被史提芬卡素(Stephon Castle)严防，并在防守下踉跄出界致球权落入马刺手上，在回防过程中布朗一直与裁判争论自己是被推出界外时吞下首个技术犯规，随后他亦没有理会继续争论，之后再被吹判第二个技术犯规将它驱逐离场，布朗随即情绪失控需要队友和工作人员拉住才离场，他之后亦在社交平台发交直轰：「这就是我一直在说的烂事(This the sxxx I be talking about)」，在缺少重要火力下绿军虽然有怀特和泰顿分别贡献34分7助攻和24分，但最终仍然不敌有云班耶马(Victor Wembanyama)和霍士(De’Aaron Fox)攻入39分和25分的马刺，以116:125告败。

谢伦布朗在出场的15分钟拿下8分并交出7个助攻，他的离场对塞军火力无疑是致命的，而实际上布朗亦曾经多次公开批评裁判的判罚问题，在今年一月的时候，他因为在赛后公开批评裁判的判决，而被联盟罚款3.5万美元，而今次事件网民的看法亦相当两极，有网民支持布朗，亦有网民指他是假摔因此根本没有必要再争论。

