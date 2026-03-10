Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜SGA连续126场20+并肩张伯伦 兼中绝杀3分129:126击退金块

篮球天地
更新时间：15:58 2026-03-10 HKT
发布时间：15:58 2026-03-10 HKT

雷霆巨星基杰奥斯亚历山大(Shai Glilgeous-Alexander, SGA)书写历史，周一主场迎击来犯的金块，在全场攻入35分下正式以126场得分20+，追平「上古神兽」张伯伦(Wilt Chamberlain)在1961-63年创下的记录，更在尾段以一球绝杀3分，以129:126击败金块。

SGA连续126场20+并肩张伯伦。AFP
SGA续写得分20+记录 并肩张伯伦兼绝杀金块

今场强强碰头斗得相当火热，上半场SGA已攻入17分，另外后备上阵的米曹(Ajay Mitchell)亦攻入16分，金块亦不枉多让，艾朗哥顿(Arron Gordon)轰入21分下，以60:66落后6分。SGA在第3节还剩3分27秒时命中一球3分后，得分达22分，追成张伯伦连续126场得分20+的记录，并以96:93的些微优势进入决胜节。

最后关头SGA挺身而出最后的3.3秒3分绝杀金块。AFP
到第4节依然斗得难舍难分，在时间还剩13.9秒下SGA命中一球3分后以126:122领先4分，正当以为尘埃落定时，约基治(Nikola Jokic)命中一球3分，加上梅利(Jamal Murray)在驳得罚球后1罚命中，连得4分下将比数再追平，在最后关头SGA挺身而出，在最后最后的3.3秒果断3分起手，皮球应声入网最终以129:126险胜金块。

SGA今战攻入35分9篮板更交出生涯新高的15助攻的准大三元数据，而他仍有望在美国时间周四对塞尔特人一战中，正式超越张伯伦的记录，另外雷霆今战亦有谢伦威廉士(Jaylin Williams)和米曹亦分别贡献29分12篮板和24分。而金块则有约基治攻入32分14篮板13助攻的大三元数据，另外哥顿和小夏达威(Tim Hardaway Jr.)分别攻入23分10篮板和28分，但最后也无功而还。

