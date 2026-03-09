NBA│大帝缺阵唔驶怕！ 当积、李维士合轰60分 湖人轻取纽约人
发布时间：16:46 2026-03-09 HKT
湖人当家球星勒邦占士（LeBron James）因伤连续第二场高挂免战牌，但紫金军的战力丝毫未受影响。他们周日NBA主场迎战纽约人，在后场双枪当积（Luka Doncic）和李维士（Austin Reaves）合力狂轰60分下，以110:97轻松赢波，豪取4连胜。
大帝养伤 后场孖宝扛起江山
占士早前因手肘及脚部伤患，今仗继续作壁上观，这亦是他本季首次连续缺阵。然而，湖人并未因此陷入困境，反而激发出其他球员的潜能。当积再次展现MVP级身手，全场收录35分、8篮板，在关键的第三节更独取14分，以一波流攻势为球队奠定胜局；其后场好拍档李维士亦不遑多让，高效贡献25分，两人完美撑起了球队的进攻大旗。数据显示，在占士今季缺阵的20场比赛中，湖人取得了13胜7负的佳绩，足证球队没有大帝亦无有怕。而顶替占士打正选的八村垒（Rui Hachimura）亦有13分进帐，证明球队兵源充足，人人皆可担当重任。
三分雨击溃对手 第三节一锤定音
此役胜负的关键分野在于第三节。湖人在此节打出一波33:20的强势，一举将比分拉开。全场比赛，湖人命中15记三分球，远胜纽约人的8球，凌厉的外线火力成为取胜之钥。反观纽约人虽有唐斯（Karl-Anthony Towns）交出25分、16篮板的双双数据，但全队外线手感冰冷，加上第四节出现多次失误，最终无力回天，只能吞下败仗。而湖人赢下此仗后，战绩已追平西岸第5的金块，季后赛形势一片大好。
