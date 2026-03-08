NBA│勇士伤兵满营力战惜败 遭SGA「绝命三分」刺穿不敌雷霆

残阵应战勇士周六打出虽败犹荣的一仗，他们作客挑战西岸劲旅雷霆，克服一度落后14分的劣势，在末节成功将比分追至咫尺之遥，可惜最终仍在关键时刻被对方王牌基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander，简称SGA）一记致命三分球击沉，以97:104饮恨，无缘上演惊天逆转。

勇士周六作客挑战西岸劲旅雷霆以97:104饮恨败战。法新社

克服逆境展韧性 一度扳平燃希望

有皇牌史堤芬居利（Stephen Curry）、占美毕拿（Jimmy Butler）及穆迪（Moses Moody）等多员大将因伤缺阵的勇士，今仗打来毫不畏缩。球队上半场虽受制于对手火热的外线手感，一度落后达双位数，但易边后全队将士用命，凭借凶悍防守及多点开花的攻势展开绝地反击。战至第三节，利昂斯（Malevy Leons）的三分球更一度助球队追成77:77平手，燃起逆转希望。

勇士周六作客挑战西岸劲旅雷霆以97:104饮恨败战。法新社

关键时刻欠运气 SGA一剑封喉

进入最后一节，双方展开激烈拉锯。完场前2分钟，勇士新星古山度士（Gui Santos）上篮得手，将比分迫近至97:99，可惜他错失了追加罚球的机会，随后的两次出手亦未能命中，给了对手机会。雷霆当家球星SGA没有手软，在比赛剩下42.8秒时，于外线跳投得手，这记关键三分球将比分拉开至5分差距，也彻底浇熄了勇士反扑的气焰。

全场比赛，古山度士为勇士取得22分及11个篮板，表现抢眼；普辛基斯（Kristaps Porzingis）伤愈复出亦有9分、5篮板进帐。而雷霆则取得今季第50场胜仗，继续于西岸高踞榜首。