NBA│字母哥强势回归 准大三元领公鹿止颓势挫爵士

「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）强势宣告回归！这位两届最有价值球员（MVP）在周六NBA仅上阵短短27分钟，便高效斩获27分、9篮板、8助攻的「准大三元」数据，率领公鹿主场以113:99轻取爵士，一举终结球队4连败的走势。

安迪杜古普率领公鹿主场以113:99轻取爵士。法新社

伤愈复出火喉十足 高效表现无人能挡

字母哥早前因拉伤右脚小腿肌肉而缺阵长达15场，今仗仅是其复出后的第3场比赛。为保护这位超级巨星，公鹿教练团仍在严格控制其上阵时间，然而此子越打越好，在有限的时间内主宰了比赛，14次起手9次命中，收录全场最高的27分，同时还有9个篮板和8次助攻，表现八面玲珑。除了字母哥，公鹿队友亦有出色发挥，路连斯取得双双的13分、11篮板、8助攻，迪恩亦有准三双的11分、9助攻、8篮板，合力领军以14分之差取胜。

安迪杜古普率领公鹿主场以113:99轻取爵士。法新社

爵士损兵折将 难逃一败

反观爵士则继续陷入伤病潮的泥沼，球队首席得分手马卡伦（Lauri Markkanen）因伤继续缺阵，阵中多名球员亦已宣告赛季报销，导致球队战力大打折扣。尽管基安迪佐治攻入全队最高的22分，但全队投篮命中率不足35%，最终无力回天，吞下近9场比赛的第8场败仗。