NBA｜占士破渣巴纪录成投篮王 惜湖人113：120负金块美中不足

勒邦占士（LeBron James）在周四晚湖人以113：120输给金块的比赛中，打破名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）的职业生涯投篮命中数纪录，惟球队最终落败，令这个里程碑之夜留下遗憾。

King. The most field goals made in NBA regular season HISTORY 👑 pic.twitter.com/KmyOW9msll — Los Angeles Lakers (@Lakers) March 6, 2026

占士首节拿下职业生涯第15838个入球，正式超越渣巴的15837球，成为NBA史上投篮命中数最多的球员。其后他将纪录延伸至15839球，继续改写历史。排在第三至第五位的分别是马龙（Karl Malone）、「上古神兽」 张伯伦（Wilt Chamberlain）和米高佐敦（Michael Jordan）。

全场最高分由金块双星约基治（Nikola Jokic）和占姆梅利（Jamal Murray）各得28分。约基治更拿下本赛季第23次三双，交出28分、12个篮板和13次助攻。

而破纪录的占士全场贡献16分，他在第四节一次上篮时左肘受伤，一度离场治理，其后在完场前2分5秒重返赛场，但未能帮助湖人扭转败局，为纪录之夜添上遗憾。