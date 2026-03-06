NBA｜占士破渣巴纪录成投篮王 惜湖人113：120负金块美中不足
更新时间：17:44 2026-03-06 HKT
发布时间：17:44 2026-03-06 HKT
发布时间：17:44 2026-03-06 HKT
勒邦占士（LeBron James）在周四晚湖人以113：120输给金块的比赛中，打破名宿渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）的职业生涯投篮命中数纪录，惟球队最终落败，令这个里程碑之夜留下遗憾。
King. The most field goals made in NBA regular season HISTORY 👑 pic.twitter.com/KmyOW9msll
— Los Angeles Lakers (@Lakers) March 6, 2026
占士首节拿下职业生涯第15838个入球，正式超越渣巴的15837球，成为NBA史上投篮命中数最多的球员。其后他将纪录延伸至15839球，继续改写历史。排在第三至第五位的分别是马龙（Karl Malone）、「上古神兽」 张伯伦（Wilt Chamberlain）和米高佐敦（Michael Jordan）。
全场最高分由金块双星约基治（Nikola Jokic）和占姆梅利（Jamal Murray）各得28分。约基治更拿下本赛季第23次三双，交出28分、12个篮板和13次助攻。
而破纪录的占士全场贡献16分，他在第四节一次上篮时左肘受伤，一度离场治理，其后在完场前2分5秒重返赛场，但未能帮助湖人扭转败局，为纪录之夜添上遗憾。
最Hit
茶楼饮茶收完「茶位费」再收「滚水费」？ 食客结帐不解 引网民猜测「咁样计」...
2026-03-05 16:51 HKT
5大最潮湿屋苑!? 电器店抽湿机销售数据揭秘 将军澳日出康城、大埔富蝶邨上榜 第一位「断层式」领先 居民有同感：畀水浸住咁
2026-03-05 11:32 HKT
上水旧校改建简约公屋获港人大赞 列3大优点 楼底高/空气好：住到死都制！
2026-03-05 14:59 HKT
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
2026-03-05 11:15 HKT
尖沙咀隐世「靓位」$0任坐！免费WiFi+舒服枱櫈 带电脑工作/温书都得 网民：仲有干净厕所
2026-03-05 12:02 HKT