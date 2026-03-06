NBA｜法拉格复出战缔造里程碑 50场比赛最少取得1000分、300个篮板和200次助攻
应届选秀状元，独行侠球星法拉格（Cooper Flagg）周四晚上演伤愈复出战，虽然交出18分、5个篮板球、6次助攻的全能表现，更创下个人里程碑，成为NBA史上第三人，但独行侠最终被魔术以115：114绝杀，复出之夜留下遗憾。
法拉格在第四节初段的一次补篮，让他职业生涯第50场比赛的总得分突破1000分大关。据统计，这位19岁的球员成为继米高佐敦（Michael Jordan）和当积（Luka Doncic）之后，第三位在职业生涯前50场比赛中就取得最少1000分、300个篮板和200次助攻的球员。法拉格因左脚扭伤缺席八场比赛，今仗复出即创里程碑，可惜未能阻止球队在近16场比赛录得第14场败仗。
法拉格全场出赛26分钟，22射7中，拿下18分。他在比赛还剩37秒时射入三分球，并射入1球罚球，一度为独行侠取得4分领先优势。然而魔术其后连取5分，苏格斯（Jalen Suggs）在32秒命中三分球。最后卡达（Wendell Carter Jr.）在完场前1.4秒上演入樽绝杀。魔术以115：114绝杀独行侠，为状元复出献上「大礼 」 。
