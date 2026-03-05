篮球｜NCAA女篮爆全武行 8人被逐球证遭误伤倒地（有片）

美国NCAA女子篮球赛周三爆发严重冲突！南阿拉巴马大学对卡罗莱纳海岸大学一战演变成「全武行」，双方球员大打出手，最终导致8名球员被驱逐离场，混乱中更有一名女球证惨遭误伤倒地，需由医护人员进场治理。

Coastal Carolina and South Alabama Women's teams get into a brawl and a Coastal Carolina player knocks a referee out COLD 😳 pic.twitter.com/ReK9xwcwGu — mp (@mpbets_) March 4, 2026

NCAA女篮爆全武行 8人被逐球证遭误伤倒地。ESPN影片截图

事发于第四节尚余不足6分钟，当时南阿拉巴马大学的哈里斯（Cordasia Harris）与对手晓士顿（Tracey Hueston）在篮下发生争执。哈里斯疑似从后轻撞晓士顿，后者随即转身推撞并挥拳还击，哈里斯亦不甘示弱，双方随即扭作一团。

两名球证、多名队友及职员立即上前尝试分开两人，场面极度混乱。期间一名女球证在尝试拉开晓士顿时，不幸被对方误击头部或颈部位置，当场倒地不起。该名球证倒地后需由医护人员进场治理，一名警员亦随即进入场内维持秩序。

最终，晓士顿与哈里斯双双被判技术犯规及驱逐离场，连同另外6名参与冲突的球员，合共8人被赶离场。比赛在恢复后，南阿拉巴马大学最终以80:70击败卡罗莱纳海岸大学，在一片混乱中晋级。