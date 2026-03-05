NBA｜肯尼普20分领军大炒绿军 黄蜂六连胜正摆脱「鱼腩」污名

夏洛特黄蜂近期状态大勇，今日坐镇主场表现神勇，在新星肯尼普（Kon Knueppel）攻入全队最高20分带领下，以118:89大胜波士顿塞尔特人。黄蜂豪取六连胜之余，战绩改写为32胜31负，是自去年10月26日以来，胜率首次重越五成大关。

黄蜂今仗多点开花，除了肯尼普表现抢镜，米拿（Brandon Miller）及「三球」拿美路波尔（LaMelo Ball）亦各贡献18分；高比韦特（Coby White）则交出17分及6次助攻。在全队发挥稳健下，黄蜂全场从未落后，最多更曾领先达29分，而且全场仅录得5次失误，表现近乎完美。

主场大胜强敌后，黄蜂目前以32胜31负位列东岸第9。这支过去长时间被视为联盟「鱼腩」的球队，今季终于迎来大翻身。球队近况勇不可挡，在过去19场赛事中取得惊人的16胜3负，当中包括一波9连胜及目前的6连胜走势。

黄蜂今季强势反弹，除了得益于「最佳新秀」大热肯尼普的稳定发挥外，球队多年来的阵容组建亦终见成效。据数据统计，当黄蜂派出拿美路波尔、肯尼普、米拿、碧捷斯（Miles Bridges）及迪亚巴特（Moussa Diabate）这套正选阵容时，球队录得20胜8负的亮眼战绩。此外，黄蜂在客场已取得10连胜，手下败将不乏火箭、金块、湖人和雷霆等西岸劲旅，足证其含金量十足。