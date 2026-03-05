Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜雷霆双子共轰54分领军险胜3分 终止纽约人3连捷强势

篮球天地
更新时间：12:22 2026-03-05 HKT
发布时间：12:22 2026-03-05 HKT

卫冕冠军奥克拉荷马雷霆周三作客纽约人，上演一场惊心动魄的激战。雷霆中锋贺姆格连（Chet Holmgren）上半场手感火烫，攻入全场28分中的22分，与投进26分的基杰奥斯亚历山大SGA（Shai Gilgeous-Alexander）合力贡献54分，带领球队在第三节一度被反超的劣势下，末节稳住阵脚，最终以103-100惊险击败纽约人，豪取四连胜，并终结了对手的三连胜。

贺姆格与基杰奥斯亚历山大SGA合力贡献54分。法新社
贺姆格与基杰奥斯亚历山大SGA合力贡献54分。法新社
贺姆格与基杰奥斯亚历山大SGA合力贡献54分。法新社
贺姆格与基杰奥斯亚历山大SGA合力贡献54分。法新社

雷霆半场领先10分

双方从开赛便打出高强度对抗，雷霆状元贺姆格连首节便火力全开，单节命中四记三分球，独得14分，带领球队早早建立优势。然而，主将SGA早段陷入犯规麻烦，一度被换下场，让纽约人得以紧咬比分。战至第二节，雷霆再次发力，一度将领先优势扩大至13分，半场以50-40领先。

纽约人第3节反超前

易篮后，场上风云变色。纽约人在第三节中段展开绝地反击，打出一波24-9的疯狂攻势，当中核心谢伦般臣（Jalen Brunson）单节独得11分，更凭借碧捷斯（Mikal Bridges）在第三节完结前的压哨三分球，反超前80:77。

纽约人展开绝地反击，谢伦般臣单节独得11分。法新社
纽约人展开绝地反击，谢伦般臣单节独得11分。法新社

贺姆格连平个人3分纪录

进入决胜的第四节，上半场神勇的贺姆格连再度苏醒，与SGA联手，帮助雷霆重新夺回领先优势。比赛末段，纽约人中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）在关键时刻六犯离场，但谢伦般臣仍带领球队苦苦追赶，在最后41秒将分差缩小至仅三分。纽约人最后一击本有机会扳平比分，可惜谢伦般臣及艾鲁比（OG Anunoby）的两次三分球尝试均告失手，最终主场饮恨。

贺姆格连今仗攻入28分，平了其生涯单场射入6个三分球的纪录；纽约人方面，唐斯录得17分和17个篮板，布朗臣虽有16分和全季新高的15次助攻，但投射命中率欠佳，18投仅5中，成为球队落败的关键之一。
 

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

↓追踪《星岛头条》WhatsApp频道↓

最Hit
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
01:58
钟培生突爆婚讯震撼全城 宣布向「最年轻区议员」庄雅婷求婚成功
政情
5小时前
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
小红书疯传香港$1过夜攻略！位处市区有齐独立包厢+洗手间 网民：比重庆大厦强多了
生活百科
22小时前
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
00后补习老师为「爱」启德置业 两个月情变分手 供楼占收入九成 「去旅行都有罪恶感」
楼市动向
7小时前
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
30岁「戒淫邪」女星劈价卖楼蚀过百万离场 恋富二代天价入货 曾赤裸拍戏陷隆胸风波
影视圈
21小时前
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
01:58
庄雅婷获钟培生求婚︱最年轻区议员屡上娱乐版 言行出位曾参选港姐 曾获局长赞「弃暗投明」
政情
3小时前
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影 曾做开脑手术藏隐患
「百亿富二代」男星出现猝逝先兆？脑部突缺氧面色惨白急刹停录影  曾做开脑手术藏隐患
影视圈
4小时前
启德AIRSIDE「浪谷」低调结业！全港首个室内冲浪餐厅 网民叹可惜：几有噱头
全港首个室内冲浪场地「浪谷」低调结业！ 启德AIRSIDE1.4万呎巨舖仅经营2年 网民叹可惜
饮食
2026-03-04 13:40 HKT
马会行政总裁应家柏（右）代表马会于2024/25 年度公益金周年颁奖典礼上接受由公益金会长李林丽婵（左）颁赠的「公益慈善伙伴大奖」。
绕场一周｜公益慈善伙伴大奖
社会资讯
2小时前
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
业主装修后厕所对正楼下厨房 30年邻居感恶心「食饭就觉得头顶有人如厕」最终交法院裁决
家居装修
21小时前
伊朗局势｜传哈梅内伊之子当选伊朗最高领袖 特朗普宣布断绝与西班牙贸易｜持续更新
01:17
伊朗局势｜哈梅内伊国葬宣布延期 美防长：战事或长达8周甚至更久｜持续更新
即时国际
1小时前