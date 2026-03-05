NBA｜雷霆双子共轰54分领军险胜3分 终止纽约人3连捷强势

卫冕冠军奥克拉荷马雷霆周三作客纽约人，上演一场惊心动魄的激战。雷霆中锋贺姆格连（Chet Holmgren）上半场手感火烫，攻入全场28分中的22分，与投进26分的基杰奥斯亚历山大SGA（Shai Gilgeous-Alexander）合力贡献54分，带领球队在第三节一度被反超的劣势下，末节稳住阵脚，最终以103-100惊险击败纽约人，豪取四连胜，并终结了对手的三连胜。

贺姆格与基杰奥斯亚历山大SGA合力贡献54分。法新社

雷霆半场领先10分

双方从开赛便打出高强度对抗，雷霆状元贺姆格连首节便火力全开，单节命中四记三分球，独得14分，带领球队早早建立优势。然而，主将SGA早段陷入犯规麻烦，一度被换下场，让纽约人得以紧咬比分。战至第二节，雷霆再次发力，一度将领先优势扩大至13分，半场以50-40领先。

纽约人第3节反超前

易篮后，场上风云变色。纽约人在第三节中段展开绝地反击，打出一波24-9的疯狂攻势，当中核心谢伦般臣（Jalen Brunson）单节独得11分，更凭借碧捷斯（Mikal Bridges）在第三节完结前的压哨三分球，反超前80:77。

纽约人展开绝地反击，谢伦般臣单节独得11分。法新社

贺姆格连平个人3分纪录

进入决胜的第四节，上半场神勇的贺姆格连再度苏醒，与SGA联手，帮助雷霆重新夺回领先优势。比赛末段，纽约人中锋唐斯（Karl-Anthony Towns）在关键时刻六犯离场，但谢伦般臣仍带领球队苦苦追赶，在最后41秒将分差缩小至仅三分。纽约人最后一击本有机会扳平比分，可惜谢伦般臣及艾鲁比（OG Anunoby）的两次三分球尝试均告失手，最终主场饮恨。

贺姆格连今仗攻入28分，平了其生涯单场射入6个三分球的纪录；纽约人方面，唐斯录得17分和17个篮板，布朗臣虽有16分和全季新高的15次助攻，但投射命中率欠佳，18投仅5中，成为球队落败的关键之一。

