NBA｜湖人孖宝领军第4节逆转塘鹅 占士离渣巴纪录只差两球

周二NBA常规赛湖人对塘鹅，「孖宝」当积（Luka Doncic）和勒邦占士（LeBron James）带领紫金军于末节强势反扑，打出一波14:0的攻势，成功以110:101反胜塘鹅，取得三连胜。当积今仗交出27分、10个篮板及7次助攻的准「三双」成绩，而勒邦占士亦有21分进帐。

当积和勒邦占士带领紫金军于末节强势反扑塘鹅。法新社

湖人第4节苏醒



湖人今仗赢得并不轻松，全队出现多达21次失误，并在第4节一度落后8分。然而，在比赛的关键时刻，球队终于苏醒。此前手感冰冷的里夫斯（Austin Reaves）在最后5分钟命中关键三分球，为湖人反超前；随后，马吉斯史麦（Marcus Smart）和当积亦接连命中三分，为球队锁定胜局。里夫斯全场虽仅15投4中，但最终仍贡献了15分，而马吉斯史麦更交出10分、7助攻、4抢截及3封阻的全能数据，表现令人印象深刻。

里夫斯在最后5分钟命中关键三分球为湖人反超前。法新社

威廉臣复出难救塘鹅



塘鹅方面，威廉臣（Zion Williamson）在因脚踝受伤缺阵一场后复出，攻入24分，但未能阻止球队落败。梅菲（Trey Murphy III）攻入21分，而沙迪比（Saddiq Bey）亦有18分进帐。



占士离渣巴纪录只差2球



值得一提的是，勒邦占士今仗12投8中，其职业生涯总入球数只差两球，便可追平渣巴（Kareem Abdul-Jabbar）所保持的NBA历史纪录15,837个入球 。而当锡则在第二节领到了他本赛季第14次技术犯规，距离自动停赛一场的16次技犯仅一步之遥。