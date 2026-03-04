Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA｜马刺三军用命狂轰18记三分 11连胜虽断仍屠残阵76人

篮球天地
发布时间：14:53 2026-03-04 HKT

马刺在周二的NBA常规赛中，展示了强大的团队实力，作客以131-91狂胜阵容残缺的76人强势反弹。马刺今仗从未落后，一度领先多达49分，全队投进18记三分球，以一场大捷来结束了连续5场作客之旅。

夏巴、华素尔同得22分


马刺于上仗作客被纽约人终止连赢11场的走势，但球队未有因此而影响信心和士气，周二作客76人马上重拾雄风，戴伦夏巴（Dylan Harper）和华素尔（Devin Vassell）各攻入22分，其中华素尔更命中了6记三分球，而球队核心、状元云班耶马（Victor Wembanyama）仅需轻取10分，便可作壁上观，足见比赛的轻松程度。

76人阵容不整


主队76人今仗残阵应战，完全无法抵挡马刺的攻势。球队核心艾比迪（Joel Embiid）因右斜肌拉伤继续缺阵；保罗佐治（Paul George）被罚停赛；奥比（Kelly Oubre Jr.）亦因病缺席。在比赛中，他们再有艾治甘（VJ Edgecombe）在一次三分球尝试中，背部重摔落地而伤出。在人手严重不足的情况下，76人打来全无还手之力，第三节更只录得可怜的11分。


夏里逊班斯连续上阵364场断缆


马刺在半场已以78:53大副领先76人25分，主场球迷早已不满，甚至在一次暂停时对主队报以嘘声。76人阵中，仅有麦斯（Tyrese Maxey）攻入21分，表现较为突出。值得一提的是，马刺的「铁人」夏理逊班斯（Harrison Barnes），因午睡后脚踝酸痛，其连续上阵364场的纪录意外中断，但亦无阻球队取得大胜。

76人仅有麦斯攻入21分。法新社

