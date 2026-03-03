Copyright © 2026 SingTao Ltd.All rights reserved.

NBA│李安纳23分率队绝地反击 加兰特处子骚建功 快艇114:101逆转残阵勇士 

篮球天地
快艇美国时间周一（2日）今日作客大通中心挑战勇士，在一度落后17分的劣势下上演大逆转。凭借当家球星李安纳（Kawhi Leonard）攻下全场最高的23分，以及新援加兰特（Darius Garland）首秀的出色发挥，快艇最终以 114:101 击败缺兵少将的勇士，取得宝贵的连胜。 

李安纳稳如泰山 加兰首秀对办

面对缺少了居里（Stephen Curry）和朴辛基斯（Kristaps Porzingis）的勇士，快艇开局慢热，上半场防守松懈，一度被主队建立起17分的领先优势。然而，易边再战后风云变色，快艇在第三节加强防守强度，单节打出一波35-23的攻势将比分反超。末节快艇更是全面接管比赛，让勇士无力招架，最终成功从客场带走胜利。

李安纳延续了近期的火热状态，全场14投9中，高效贡献23分8篮板4助攻，这也是他连续第37场得分突破20大关。

备受瞩目的新援加兰特今日迎来快艇生涯首秀。这位刚从骑士交易过来的后卫替补上阵23分钟，展现出即战力，攻下12分并送出关键助攻。他在第三节末段的一记三分球和随后的稳定控场，成为球队逆转的关键推手。此外，板凳席上的马杜林（Bennedict Mathurin）也挹注了17分，展现了快艇的阵容深度。

勇士伤兵满营 普迪姆斯基空砍22分

勇士方面，当家球星居里因膝伤连续第11场缺阵，球队进攻重担落在年轻球员身上。普占斯基（Brandin Podziemski）表现抢眼，全场轰下22分，其中上半场就独得20分，但这位23岁小将下半场在快艇的重点盯防下熄火。老将贺霍特（Al Horford）虽贡献17分，但独木难支，球队最终在下半场崩盘，近7战吞下5败，西岸排第8，季后赛形势岌岌可危。

