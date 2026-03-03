NBA│字母哥复出遭泼冷水 绿军缺谢伦布朗仍大胜公鹿108:81 

「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）美国时间周一（2日）在万众期待下伤愈复出，岂料回归首战即遭遇当头棒喝。面对缺少了核心大将谢伦布朗的塞尔特人，公鹿在主场进攻哑火，最终以81:108惨败27分，未能用一场胜利庆祝当家球星的回归。

绿军板凳球员发威 帕利查特25分领军

尽管谢伦布朗因病缺阵，但绿衫军展现了惊人的阵容深度。后卫帕利查特（Payton Pritchard）扛起进攻大旗，全场攻下25分并送出9次助攻。更令人惊喜的是新秀晓高干沙利斯（Hugo Gonzalez）在主力缺阵的情况下获得重用，全场交出18分及16个篮板的「双双」成绩单，两项数据均创下职业生涯新高，成为绿军此役获胜的奇兵。

字母哥复出显生锈 公鹿进攻断电

自1月23日因右小腿拉伤缺阵以来，这是「字母哥」首度披甲上阵。他全场出赛25分钟，缴出19分11篮板的数据，虽然帐面数据尚可，但明显尚未恢复至最佳比赛状态。在他的带领下，公鹿队进攻滞涩，全队仅有3名球员得分上双，整场比赛只得81分创下赛季新低。

公鹿队在第三节初段曾试图反扑，一度将分差缩小至9分。然而，塞尔特人随即回敬了一波15:0的攻势，瞬间浇熄了主队的反击气焰。此后比赛彻底进入垃圾时间，公鹿只能眼睁睁看著对手在自家主场带走胜利，吞下三连败，且3场分差都超过23分。