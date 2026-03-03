NBA│杨格未为新东家上阵一分钟先被逐 巫师118:123不敌火箭

巫师球星杨格（Trae Young）今日（3日）在主场创造了一项另类纪录——在尚未为新东家出战任何一分钟的情况下，就先被驱逐出场！尽管这场比赛巫师最终以 118:123 不敌火箭，但杨格在场边的激情表现却成为全场最大焦点。

巫师 118:123 不敌火箭。法新社

场边护队友 杨格冲入场内遭驱逐



事件发生在第三节中段，当时巫师新秀屈坚斯（Jamir Watkins）与火箭前锋伊臣（Tari Eason）发生激烈肢体冲突。伊臣连续两次推撞屈坚斯，引发双方球员对峙。

此时，身穿便服、因伤坐在板凳席上的杨格捺不住，为了保护队友直接冲入球场理论。根据 NBA 球例，非比赛球员在冲突期间严禁离开板凳席范围。尽管他并未动手，但裁判仍依照球例将他直接驱逐离场。同案的伊臣也因两次技术犯规被赶出场，屈坚斯则领到一次技术犯规。

场边护队友，杨格冲入场内遭驱逐。社交媒体Threads截图

场边护队友，杨格冲入场内遭驱逐。社交媒体Threads截图

未演先轰动 杨格自嘲：下次不会了



这位自一月被交易至巫师后尚未首秀的明星后卫，赛后随即在社交媒体 X（前Twitter）上自嘲回应：「华盛顿的球迷们，别指望我会经常被赶出场……但我绝对会为了我的兄弟们带上这份能量和竞争力！」

据巫师主教练拜仁基夫早前预测，杨格原定于周四对阵爵士的比赛中复出，没想到「首秀」未至，却先以这种方式在主场球迷面前「亮相」。



杜兰特、申京联手 火箭客场奏凯



回到比赛本身，火箭队展现了强大的进攻火力。老将杜兰特（Kevin Durant）攻下30分，并在关键时刻稳住局势；中锋辛根（Alperen Sengun）则统治内线，狂砍32分13篮板。

巫师方面，古利巴利（Bilal Coulibaly）虽攻下赛季新高的23分，且球队在末节一度将分差缩小，但最终仍无力回天，苦吞五连败。

相关文章：https://www.stheadline.com/basketball-zone/3549276