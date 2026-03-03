NBA│金块状态持续低迷 梅利狂轰45分惊险退爵士

卫冕冠军金块今日（3日）背靠背作客迎战正在「摆烂」且伤兵满营的爵士，全队尽显疲态，险些在「盐湖城魔鬼主场」阴沟里翻船。最终凭借占姆梅利（Jamal Murray）狂轰45分救主，以及最后关头的一次关键改判，金块才以 128:125 惊险逃过一劫，终止了近期的颓势。

金块才以 128:125 击败爵士，终止了近期的颓势。法新社

金块防守崩盘 梅利45分单骑救主

金块队近期状态令人担忧，赛前不仅在过去四场比赛中输掉三场，昨日更刚败给木狼。今日面对缺少了麦健伦（Lauri Markkanen）、奇勒臣（Jordan Clarkson）等多名主力的「残阵」爵士，金块本应轻松取胜，却打得异常艰难。

球队在防守端专注力明显不足，让爵士队的22岁年轻后卫基昂迪佐治（Keyonte George）予取予求。金块整场比赛大多时间未能拉开比分，甚至在比赛末段一度让爵士看见爆冷的希望。

在约基治（Nikola Jokic）受制于背靠背作战体力下滑（全场贡献22分12篮板）的情况下，梅利挺身而出接管比赛。他全场19投13中，三分球更是准得惊人，攻下全场最高的45分。特别是在第三节，他单节独取18分，几乎凭一己之力扛著球队前进。

梅利45分单骑救主。法新社

关键判决逆转战局 爵士绝杀失败

比赛最后一分钟高潮迭起。爵士小将佐治（全场36分）在比赛还剩16.3秒时切入上篮，原本裁判吹罚约基治防守犯规，若罚球命中爵士有机会反超比分。然而，经视像回放覆核后，裁判改判这是一个干净的封阻，金块幸运地保住了球权。

随后约基奇两罚全中将优势扩大至3分，而佐治最后一击的三分球弹框而出，金块才在惊涛骇浪中以3分之差带走胜利。

字母哥复出遭泼冷水 杨格对火箭被逐

另一边厢，「字母哥」安迪杜古普（Giannis Antetokounmpo）今日在万众期待下伤愈复出，岂料回归首战即遭遇当头棒喝。虽然客军塞尔特人缺少了核心大将谢伦布朗（Jaylen Brown），但有后卫帕利查特（Payton Pritchard）扛起进攻大旗，全场攻下25分并送出9次助攻，新秀晓高干沙利斯（Hugo Gonzalez）亦交出职业生涯新高的18分及16个篮板的「双双」，带领绿衫军大胜 108:81。

而巫师球星杨格（Trae Young）就在主场创造了一项另类纪录——在尚未为新东家出战任何一分钟的情况下，就先领到了第一次驱逐出场！尽管这场比赛巫师最终以 118-123 不敌火箭，但因伤倦勤的杨格冲入场区与对手理论后被逐离场却成为全场最大焦点。