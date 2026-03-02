NBA｜当积占士合轰52分 湖人「背靠背」大炒帝王 扫走明星赛后阴霾（有片）

洛杉矶湖人今日坐镇主场，凭借当积（Luka Doncic）交出28分、9助攻，加上勒邦占士（LeBron James）贡献24分，在「背靠背」作战下仍显得游刃有余，最终以128:104大胜萨克拉门托帝王。

湖人继周六击败金州勇士终止3连败后，于刚过去的周末重拾劲旅本色，两日内合共以52分之差横扫两支同分区球队，一扫明星赛后一周表现低迷的颓风。在目前日益激烈的西岸排位争夺中再求一胜，湖人以35胜24负位列西岸第6，距离第三点火箭仅仅2个胜场差，一场比赛的胜负将会影响多只球队的排位。

作为目前联盟得分王，当积今仗仅上阵首三节便射入4记三分球；队友史马特（Marcus Smart）及坚拿特（Luke Kennard）亦各有3球三分进帐。湖人外围手感火热，主力在阵时一度录得33射17中，命中率甚至逼近队史纪录，全场最终交出39投18中的亮丽成绩单。

41岁的勒邦占士更是宝刀未老，比赛中两度上演震撼篮框的大力入樽并激情庆祝。湖人除开局被帝王射入第一球外，随后时间从未落后，赢得相当轻松。中锋艾顿（Deandre Ayton）亦弹无虚发，全场6投6中攻入12分，助球队半场已遥遥领先22分。

帝王方面，奇利福（Nique Clifford）攻入全队最高的26分，而在家乡出战兼倒戈的韦斯博克（Russell Westbrook）面对旧主则有14分进帐。这已是帝王连续第4次在湖人主场败阵，这支联盟近况最差的球队，近20战已输掉18场。