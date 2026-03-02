NBA｜纽约人114:89断马刺连胜 云班耶马认俾太多机会

NBA周日赛前正值11连胜的马剌作客纽约人受挫，客军在主队的严防下得分大受阻碍，全队包括云班耶马(Victor Wembanyama)在内仅3人得分上双，最终纽约人以114:89斩断马刺连胜。

马刺不敌纽约人断连胜 班马认给太多机会

今战首节马刺率先进入状态，曾一度领先12分，但纽约人并未花太多时间作出调整，首节结束前打出一波15:2的反超成22:21，之后纽约人一直掌握著比赛节奏，到第4节中段已将比数拉开至20分，提早宣告进入垃圾时间，最终纽约人以114:89击败马刺，今战亦创马刺今季最低得分的比赛。

今战云班耶马攻入25分13篮板和4封阻，但同一时间亦出现了7次失误，赛后他也直认：「是我们给予对手机会，我们应该要打得更好，尤其是第一节末段的时候。」而马刺另外2名是华素尔(Devin Vassell)和史堤芬卡素(Stephon Castle)，分别攻入18和13分。而纽约人则有6人得分上双，麦基奥碧哲斯(Mikal Bridges)攻入25分5助攻和5抄截，而谢伦般臣(Jalen Brunson)贡献出24分7助攻。

