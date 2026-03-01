NBA│杜兰特输波但有两大收获 破高比拜仁神纪录 欲再战奥运得美国总教练正面回复

杜兰特（Kevin Durant）虽然在周六NBA吃闷棍，其效力的火箭作客以105:115不敌热火，但他有两大收获。此子今场收录32分，生涯432次取得30分以上，1场压过已故的高比拜仁成为联盟历来取得30分以上场数第5多的球员。同时日前表明想5度出奥运的他，得到热火主帅兼美国男篮总教练史普士查（Erik Spoelstra）的正面回复。

成为联盟单场30分以上第5多球员

上场对魔术狂轰40分的杜兰特，今场作客热火延续火热手感，20次起手12次命中，取得全场最高32分，可是一众队友表现平平，包括中锋申京14投6中仅得13分，火箭以10分之差落败。然而杜兰特依然有收获，他第432次取得至少30分，1场力压已故名宿高比拜仁，成为联盟历来第5多单场攻入30分以上的球员，改写生涯里程碑。

请樱出战奥运获正面回复

同时这名37岁老将日前表示想参加2028洛杉矶奥运，第5次征奥，恰巧今场对手热火主帅史普士查是美国男篮总教练，他对杜兰特再战奥运持正面态度：「这就是美国队的交化，想看到最厉害的美国选手举行，并表示『我想做这件事』。杜兰特的职业精神和技术绝对是大师级，他是所有年轻球员的学习榜样，我很享受与他合作的日子。」