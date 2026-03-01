NBA│寿星当积发威轰26分 湖人大胜勇士贺寿

3连败的湖人队周六(28日)作客勇士，适逢是阵中球星当积（Luka Doncic）27岁「牛一」，全队将士用命，成功以胜仗为这位寿星贺寿。当积本人收录全场最高的26分，更在第3节上演个人得分骚，带领紫金军由头赢到尾，以129:101大破伤兵满营的勇士，为自己的生日夜划上完美句号。

第三节个人骚奠胜局

面对缺少了史提芬居利（Stephen Curry）、占美毕拿（Jimmy Butler）及波辛基斯（Kristaps Porzingis）等主将的勇士，湖人今仗打来得心应手。寿星当积上半场先以组织为主，送出6次助攻，为队友铺桥搭路。半场休息过后，这位斯洛文尼亚星将正式接管比赛，他在第3节火力全开，单节狂轰16分，无论是三分远射还是切入突破皆无人能挡，彻底粉碎勇士的反扑希望，将分差扩大至不可逆转的境地。

拍档占士献礼 联手制胜

除了当积的星级表现，「大帝」勒邦占士（LeBron James）亦为寿星仔送上厚礼。占士今仗手感同样火热，攻下22分、9助攻及7篮板，在上半场已为球队奠定领先优势，并让当积在下半场能更专注于进攻。两大巨头的无间合作，加上李维士（Austin Reaves）亦有18分进帐，湖人进攻端多点开花，让勇士防线顾此失彼。