NBA｜SGA复出轰36分 雷霆加时127:121胜金块

周六NBA常规赛上演西岸强强对决，雷霆主场迎战金块，赛事火药味十足。雷霆当家球星、应届MVP基杰奥斯亚历山大（Shai Gilgeous-Alexander）在缺阵9场后伤愈复出，全场狂轰36分，虽然他因伤在加时赛中作休息，最终雷霆仍以127:121击败金块。

今场比赛被视为去年西岸准决赛的翻版，当时雷霆以4-3惊险淘汰金块，因此今仗仇人见面分外眼红。比赛从一开始就充满身体对抗，基杰奥斯亚历山大(SGA)早段便因向对手约基治（Nikola Jokic）掷球而被罚技术犯规，而金块的后备席亦在第三节被罚技术犯规，双方球员在场上不断有口角及推撞。

多特被逐多人领技犯

战至第四节，雷霆后卫多特（Lu Dort）对约基治的一次恶意犯规，更引发了场上混乱，约基治与雷霆的杰林威廉斯（Jaylin Williams）亦各领一次技术犯规，而多特则被直接驱逐离场。

尽管雷霆在主将复出下表现神勇，SGA在上半场已攻入18分，第三节更独得14分，全场攻入全队最高36分。

SGA加时未有上阵

金块亦有赛前被列为上阵成疑的占姆梅利（Jamal Murray）状态大勇，攻入全场最高的39分，而约基治亦交出23分、17个篮板及14次助攻的「三双」成绩。双方在法定时间内激战成107-107平手，需要进入加时赛。虽然SGA因伤在加时赛未有再上阵，雷霆仍然打出20:14的攻势，最终以6分击败金块。